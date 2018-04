Vom gefährlichen Einfluss der Anti-Demokraten

Anzeige

Wie kann man jungen Menschen helfen, sich in Zeiten großen Wirrsals intelligent zu positionieren? Die Eberhard-Gothein-Schule steht schon durch ihren Namensgeber für Toleranz und Aufklärung. Gemeinschaftskundelehrerin und Suchtpräventionsbeauftragte Tatjana Dietl, die jetzt die Aufführung von „Rechts: Ex und Hopp“ organisierte, konzentrierte sich in ihrem Unterricht und in zahlreichen Projekten auf geschichtliche Aufarbeitung sowie das Verständnis von Demokratie.

Kein Wunder, dass da auch Bürgermeisterin Ulrike Freundlieb die Produktion des COMMUNITYartCENTERmannheim mit den Worten: „Das ist mit eine Herzensangelegenheit“ begrüßte. Erster Bürgermeister Christian Specht hatte zuvor an das Bewusstsein für freiheitliche und demokratische Werte erinnert. Die Schüler hörten und sahen danach gespannt das mit Verve, Klugheit und Engagement gespielte Theaterstück in der Inszenierung von Annette Dorothea Weber, die das Stück auch geschrieben hat. Es geht darum, wo und warum Ideen, die zur Einschränkung oder Abschaffung demokratischer Grundwerte führen, bei Menschen ansetzen. Oder wer und was genau hinter rechten Ideen und deren Verbreitung steckt.

Sensibilisieren wollten die Schauspieler Caroline Betz, Folker Dücker, Mathias Wendel und Monika-Margret Steger für das Thema. Beeindruckend in der Reflexion über den nationalsozialistischen Terror vor 80 Jahren wurden zunächst die zentralen Verse der Johannes-Offenbarung, der Apokalypse, präsentiert, die dann in einer Art Recruiting führende Köpfe der rechten Szene vorführten.