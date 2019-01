Vom Striptease-Lokal zum „wahren Schatz“

Einst haben in dem repräsentativen Wohnhaus in der Jungbuschstraße 15 wohlhabende Bürger gewohnt. Heute ist das am Ende des 19. Jahrhunderts errichtete viergeschossige Mehrfamilienhaus in einem sanierungsbedürftigen Zustand. Die Kosten für die Restaurierung in Höhe von rund 90000 Euro sind für Hausbesitzer Thomas Fischer allein nicht zu stemmen. Umso mehr freute er sich über eine finanzielle Unterstützung der Denkmalstiftung Baden-Württemberg mit 25000 Euro.

Den Zuwendungsvertrag überreichte Annika Ahrens, Mitglied im Vorstand der Denkmalstiftung Baden-Württemberg. „Einfach toll!“: die Ministerialrätin lässt bewundernde Blicke über die aufwändig gestaltete Fassade im Stil italienischer Palazzi schweifen. Thomas Fischer berichtete: Das Haus wurde 1886 von Peter Georg errichtet. In den Obergeschossen wohnten Bürger, im Erdgeschoss befand sich die Schankwirtschaft „Zum großen Kurfürsten“. In den 1950er/1960er Jahren gab es hier ein beliebtes Tanzlokal, das auch heute noch bekannt ist unter alten Mannheimern. Danach zog mit „La Conga“ ein Striptease-Lokal ein. In den 1990er Jahren richtete ein Arzt in den unteren Räumen seine Praxis ein.

Vor 30 Jahren erwarben die Eltern von Thomas Fischer das Haus. Sie haben ihm später das Haus zwar „relativ günstig“ verkauft, doch das Gebäude habe sich in einem nicht gerade guten Zustand befunden. Der Hotelfachbetriebswirt, der nach dem Studium jahrelang in Hotels auf der ganzen Welt und auf Schiffen gearbeitet hat, krempelte die Arme hoch und machte sich in Eigenarbeit an die Restaurierung des Hauses.

Teil einer historischen Häuserzeile

Bei den Vorarbeiten zur Renovierung wurden seltene und erhaltenswerte figürliche Fassadenmalereien entdeckt. „Im nächsten Jahr, spätestens im übernächsten Jahr“ will er mit der Restaurierung der Fassade beginnen. Mit dem eigenen Vermögen ist es da nicht ganz so gut bestellt. „Ich gebe mehr Geld aus, als Mieteinnahmen einbringen“, berichtete Fischer.

Umso mehr freute er sich über den Besuch von Annika Ahrens. Und: „Mich freut’s genauso“, sagt das Mitglied im Vorstand der Dankmalstiftung Baden-Württemberg über ihre Aufgabe. Dass es sich bei dem Haus im Neo-Renaissance-Stil um einen „wahren Schatz“ handelt, ist indes nicht nur die persönliche Meinung der Ministerialrätin. Bei der Denkmalstiftung gingen eine Vielzahl von Förderanträgen ein, so Ahrens. Die Auswahl werde nach drei Hauptkriterien getroffen. So müssen die förderfähigen Objekte etwa einen „hohen Rang im Sinne des Denkmalschutzes“ aufweisen, ein gewisses Engagement sollte dahinter stehen und sie sollten auch einen Nutzungszweck erfüllen. Nach ihrem Motto „Bürger retten Denkmale“ fördere die Denkmalstiftung insbesondere private Initiativen, die sich für den Erhalt von Kulturdenkmalen im Land engagieren.

Das Bürgerhaus in der Jungbuschstraße ist Teil einer historischen Häuserzeile. Die reichgegliederte Fassade zeugt von meisterhaftem Handwerk. Damit gilt das Haus als „wertvolles gesellschaftliches und kulturhistorisches Zeugnis einstigen Großbürgertums“, fasste Ahrens die Bewertung der Denkmalstiftung bei der Übergabe des Zuwendungsvertrages zusammen.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 11.01.2019