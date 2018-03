Von den Quadraten ins Mississippi-Delta

Anzeige

Von den Quadraten ging es dann glatt weiter ins Mississippi-Delta, und Frank Laubner griff zu einer Gitarre aus Stahl. „Das klingt gleich viel dreckiger!“ Zweistimmig klingen die beiden ausgezeichneten Musiker, die das Duo 2013 gründeten, am besten. „Ich habe beim Kirchenchor angefangen, dann ging es mit einer Kellerband weiter. Wir haben hauptsächlich Rock der 1980er Jahre gespielt“, blickte Gillmann zurück. „Frank war Gitarrist in der Band und hat mich mit Blues angesteckt, so fing alles an.“ Bei Laubner begann es in der Schule: „Mein Englisch-Lehrer hat mich zum Blues gebracht. Er zeigte uns den Film Crossroads, der vom Leben des Musikers Robert Johnson handelt. Mir gefiel der Blues, und ich vertiefte das Thema weiter“, sagte Laubner. „Leider sind die alten Stücke heute nicht mehr so populär.“

Orientalische Musik

Ein Song von Robert Johnson, der 1938 mit nur 27 Jahren an ungeklärter Todesursache starb, wurde an diesem Abend gespielt: „Kind Hearted Woman Blues“, ein herausragendes Stück, das später oft gecovert wurde, unter anderem von Muddy Waters und Eric Clapton. „Das Besondere an unseren Konzerten ist der kleine Rahmen, hier erlebt man die Musik hautnah“, meinte Wolfgang Buchholz, der die Veranstaltungen im Café Filsbach organisiert.

An jedem zweiten Mittwoch im Monat findet in der Begegnungsstätte ein Konzert statt, das nächste am 11. April um 20 Uhr, mit der Band Levantewind. Zu hören gibt es orientalische Musik und Klezmer. Kge

