Von Innen heraus in die Stadt leuchten

Die neuen Räume wurden entsprechend ihren Ideen hell und freundlich gestaltet. Neben dem Gottesdienstraum gibt es einen Kinderbereich, von wo aus die Mütter über einen Bildschirm den Gottesdienst verfolgen können, eine Werkstatt und einen multifunktionalen Gemeinderaum. „Es geht um das Thema Licht“, erklärte Piper. Sie wollten „mit den schönen und neu gestalteten Räumen nicht nach außen glänzen, sondern von innen heraus leuchten, so dass Jesus als Licht ausstrahlen kann in die Stadt.“

Jeder darf hier mit eintreten

In seiner Predigt zur biblischen Geschichte von Zöllner Zachäus (Lukas 19, 1 bis 10) griff Pfarrer Ulrich Nellen ebenfalls das Thema „Renovation“ auf, wozu natürlich auch Geld gehöre. „Es geht uns als kleine Personalgemeinde um Anerkennung und Wertschätzung durch andere.“ Wichtig sei jetzt nicht noch ein weiterer intellektueller Input oder Workshops über die Zukunft der Gemeinde. Ziel sei es vielmehr, die Menschen in der Stadt noch besser kennen zu lernen. „Jeder darf hier mit eintreten“, betonte der Pfarrer. Selbst wenn man noch in alten Mustern gefangen sei, und sie für eine exzentrische Gemeinde in den Quadraten halte. Jesus baue für jeden eine Brücke und lade ein, in das Haus, das in den multikulturellen Umkreis passe. „Seien wir Gottessuchende in dieser Stadt und in dieser Gegend – wir wollen Menschen, die Jesus kennenlernen wollen, finden und sie einladen in unser Haus“, sagte der Pfarrer.

Dekan Ralph Hartmann freute sich sehr, „dass die Trinitatisgemeinde nun „neue, wenn auch kleine, aber schmucke Räume hat“. Diese seien mit sehr viel Liebe gestaltet und nach außen geöffnet durch große Fenster zur Straße hinaus. „Das entspricht dem Programm der Gemeinde, die wachsen muss und missionieren will“, sagte der Dekan.

Beim gemeinsamen Mittagessen nutzten viele Gemeindemitglieder und Gäste die Gelegenheit zum Gedankenaustausch.

