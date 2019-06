Vordenker, Wegbereiter und Weltenbummler

Mit dem Saxofonisten Rainer Pusch stand ein echtes Urgestein der Jazzszene im Laboratorio 17 auf der Bühne. Zu ihm gesellte sich ein alter Wegbegleiter, der Bassist Thomas Netzsch, sowie der Freiburger Schlagzeuger Arno Pfunder. Pusch wurde von Kurator Steffen Rosskopf, der die Reihe „Jazz im Busch“ „liebevoll“ organisiert, kündigte den Musiker als „Saxofonisten, Komponisten, Bandleader, Spezialist für südindische Musik, Vordenker, Wegbereiter, Querkopf und Weltenbummler an.

Nach einem längeren Aufenthalt im Ausland spielte das Trio wieder in Mannheim. Pusch, der seit über 30 Jahren mit vielen Großen des Jazz zusammenarbeitet, war in exzellenter Begleitung anzutreffen: mit Thomas Netzsch am Bass und Arno Pfunder am Schlagzeug. Jazz im Busch besteht im 13. Jahr. Das Programm wird von Steffen Rosskopf kuratiert und ist mit seiner Mischung aus lokalen wie überregional tätigen Künstlern, aus arrivierten wie ganz neuen und noch unbekannten Projekte ein fester Bestandteil der Mannheimer Musikszene.

Reihe geht 2020 weiter

Rosskopf kündigte an, dass die Reihe im September fortgesetzt werde, nachdem ein neuer Vertrag mit dem Kulturamt der Stadt ausgehandelt worden ist, sei auch die Finanzierung gesichert. Er selbst habe den Vertrag zwar noch nicht gesehen. Aber seitens der Stadt sei dieser angekündigt und verschickt worden. Daher sei er guter Dinge, dass die Reihe auch im nächsten, dann im 14. Jahr, fortgesetzt werden könne.

„Das ist einfach ein tolles Format, das erhalten werden muss“, stellte Besucher Hans Jörg Michel fest. Ursula Ascheberg sagte: „Ich bin ein Jazzfan. Da darf man sich ein solches Konzert nicht entgehen lassen.“ „My shining Hour“, 1943 von Harold Arlen und Johnny Mercer veröffentlicht, eröffnete das Ereignis auf der Bühne. Den Musikern stand die Spielfreude ins Gesicht geschrieben. So gab es genügend Gelegenheiten, das jeweilige Solokönnen ausspielen zu können. Stücke wie „seven Steps to heaven“ (Miles Davies) , „I want to talk about you“ (John Coltrane) oder „The chicken“ ( Pee Wee Ellis) ließen dem Saxofonisten, dem Bassisten sowie dem Schlagzeuger genügend Raum, sich zu entfalten.

Im zweiten Teil erklangen Stücke wie „Bolivia“ (Freddie Hubbard) oder „Everywhere Calypso“ ( Sonny Rollins) – immer verwoben mit eigenen Interpretationen. Miles Davies „Vierd blues“ krönte als Zugabe einen gelungenen Abend. „Da haben wir mit Musik auf den Busch gehauen“, grinste Pusch am Ende.

