Wahlforum der Stadtteil-Vereine

Der Bürgervereins Innenstadt West e.V. und der Bürger- und Gewerbevereins Östliche Innenstadt laden zum Wahlforum am Donnerstag, 16. Mai, 19 Uhr, in das NYX Hotel, Ballsaal, F 4, 4-11, ein. Bei der Veranstaltung im Vorfeld der Kommunalwahl am 26. Mai stellen sich sieben Politiker jeweils zehn Minuten an sieben Thementischen den Fragen der Besucher – direkt und unmittelbar. Die Thementische sind: Verkehr, Sicherheit, Begrünung, Herschelbad, Breite Straße, Kultur und Freie Szene. Dazu kommt ein offener Tisch für Besucherthemen. Mit dabei sind Kommunalpolitiker von FDP, CDU, Die Linke, SPD, Bündnis 90/Die Grünen sowie AfD. aph

