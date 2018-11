Wandel im Quartier als Kunstprojekt

Die Ausstellung „The [new] Mannheim“ der Freien Kunstakademie Mannheim, eine Schau von acht Studierenden, wird heute, Mittwoch, 7. November, 19 Uhr, in den Räumen der ehemaligen Stadtgalerie, in S 4,17, eröffnet. Als Kooperationsprojekt mit dem Kulturamt und dem Quartiermanagement Unterstadt geplant setzten sich die angehenden Künstler im vergangenen Sommer mit dem sich verändernden Innenstadt-Gebiet rund um die Großbaustelle in den T 4/T 5-Quadraten auseinander. Die Ergebnisse des Semesterprojekts sind noch bis zum 30. November jeweils freitags und samstags, 14 bis 18 Uhr, dort zu sehen.

Zwei weitere Termine

Die künstlerische Annäherung an den Prozess des städtischen Wandels auf den Quadraten der ehemaligen Sickingerschule in der östlichen Unterstadt ist Teil eines langfristig angelegten Projekts „Urbaner Wandel in der Nachbarschaft von T 4/T 5“. Im Rahmen der Ausstellung „The [new] Mannheim“ sind zwei weitere moderierte Abendveranstaltungen geplant: ein Podiumsgespräch am Donnerstag, 15. November, 19 Uhr, mit dem Titel „Wohnen in der Nachbarschaft heute und morgen“, bei dem sich Experten dem Thema urbanes Wohnen annähern. Und ein Erzählcafé am Donnerstag, 22. November, 17 Uhr, mit Zeitzeugen, die mit den Besuchern in die Vergangenheit des Quartiers eintauchen.

Alle Veranstaltungen finden im Raum S 4,17 statt. Der Eintritt ist jeweils frei. aph

