Claire Waldoff – eine spannende Biografie in Liedern und Texten präsentierten Sängerin Gisela Stoll und Pianistin Zhana Minasyan einem begeisterten und amüsierten Publikum jetzt im proppenvollen Café Vogelfrei. Der Chanson-Abend unter dem Titel „Wer schmeißt denn da mit Lehm?“ war der letzte Abend in der Reihe „Starke Frauen“, organisiert von Frauen der Gruppe TT2 – so genannt nach dem ehemaligen „Treff T 2“ in den Mannheimer Quadraten.

Gisela Stoll entführte die Zuhörer ins Berlin der 1920er und 30er Jahre. Dort wurde Claire Waldoff mit ihren, für die damalige Zeit, mutigen und frivolen Liedern zum „Stern von Berlin“. In ihren Chansons geht es, nicht ohne Humor und Augenzwinkern, um die Freuden und Leiden der kleinen Leute, wie in ihrer Hommage an den Berliner Maler Heinrich Zille, „Mein Milieu“, sowie um die Rolle der Frau in der damaligen Zeit. So verspottet Waldoff beispielsweise Frauen, die sich die Brüste operieren oder das Fett absaugen lassen, „wegen Emil seine unanständ’ge Lust“ – ein Thema, heute so aktuell ist wie damals.

Frech angelegter Gesang

Es geht nicht zuletzt um den aufkeimenden Nationalsozialismus. Ihr Lied „Das Leid beginnt“ ist eine Mahnung angesichts des heute wieder aufflammenden Rechtspopulismus. Gisela Stoll bewies mit Mimik, Gestik und frech angelegtem Gesang, dass sie das Timbre und die Ausstrahlung von Claire Waldoff gleichsam eingeatmet hat. Wer Aufnahmen der Berliner Sängerin aus den 20er-Jahren kennt, weiß das zu bestätigen. Schnoddrig-liebenswerte Chansons von Claire Waldoff: In einer geschickten Collage aus Wort und Gesang beleuchtete Gisela Stoll das facettenreiche Leben einer Künstlerin, die sich von niemandem verbiegen ließ, weder von kaiserlicher Zensur, noch von der Verfolgung und Auftrittsverboten der Nazis. Im flotten Wechsel zwischen vorgetragenen Stationen aus der Biografie der 1884 in Gelsenkirchen unter bürgerlichem Namen geborenen Clara Wortmann und den bekanntesten Liedern aus ihrem Repertoire entwickelte sich ein ausgesprochen unterhaltsamer Liederabend.