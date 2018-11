Wem kann man vertrauen? – Erfahrungen beim Abendessen

„Gab es heute eine Situation, die euer Vertrauen herausgefordert hat?“, erkundigte sich Moderatorin Anne-Marie Geisthardt bei den zwölf Teilnehmern. Woraufhin ein junger Teilnehmer davon erzählte, wie er auf der Straße einem Fremden sein Fahrrad zur Bewachung anvertraute, solange er etwas Tabak in einem Fachgeschäft einkaufte. Im Projektraum des Vereins „Kulturparkett Rhein-Neckar“ im Quadrat S 3,12 fand die jüngste Ausgabe der Tischgespräche des Künstlernetzwerks „Zeitraum Exit“ statt. Diesmal behandelten die Teilnehmer angeregt das Thema „Vertrauen“.

Bei einem gemeinsamen Abendessen mit Käse, Schinken, Trauben und Brot hatten sich die Teilnehmer um einen gedeckten Tisch versammelt. „Wir haben uns zehn Fragen aufgeschrieben, ich habe fünf Fragen und Tine hat fünf Fragen“, erklärte Moderatorin Anne-Marie Geisthardt, die Geschäftsführerin des Vereins „Kulturparkett Rhein-Neckar“, die mit Zeitraum-Exit-Vermittlerin Christine Voecks das Tischgespräch leitete. Wegen der ausführlichen Redebeiträge der Besucher kam die Runde jedoch lediglich dazu, die ersten beiden Fragen zu erörtern. Im Zusammenhang mit dem Thema „Vertrauen“ unterhielt sich die Tafel über das Phänomen Couch-Surfing: Dabei handelt es sich um eine Online-Kontaktbörse, über die man kostenlose Übernachtungsmöglichkeiten bei zumeist jungen Privatleuten finden kann. „Das ist toll und geht selten schief. Ich kenne viele Leute, die damit um die ganze Welt gereist sind“, erzählte ein Teilnehmer mit blonden Haaren.

Außerdem berichtete eine Frau von ihrer Online-Freundschaft mit einer weiblichen und entfernt wohnenden Internet-Nutzerin. Dieser virtuellen Online-Freundin, die sie vor 15 Jahren in den unermesslichen Weiten des digitalen Netzes kennengelernt habe, vertraue die Teilnehmerin sogar intimere Dinge an als der besten Freundin in Fleisch und Blut.

Alle zwei Monate an anderen Orten

Alle zwei Monate veranstaltet das Künstlerkollektiv „Zeitraum Exit“ das Tischgespräch an wechselnden Orten. In der Vergangenheit hatte das Tischgespräch bereits spannende Themen diskutiert wie „Mauern“ oder „Spielplatz“. Im Projektraum des „Kulturparketts Rhein-Neckar“, wo das Tischgespräch soeben gastierte, erzählte eine Besucherin über freundschaftliche Beziehungen. „Ich habe Freunde in meinem Freundeskreis, mit deren politischen Ansichten ich gar nicht einverstanden bin, so dass ich manchmal überlege, ob ich nicht besser den Kontakt abbrechen soll“, verriet die Teilnehmerin, die in Dossenheim lebt. Darüber hinaus debattierte die Runde, die stellenweise vom ursprünglichen Thema ein bisschen abschweifte, diverse Unterthemen wie Flüchtlingshilfe, Fremdenfeindlichkeit in Skandinavien, den Verlust von Deutschlands Identität, die Vertrauenswürdigkeit der Partei AfD und über den künftigen brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro. Schlechte Erfahrungen, so eine Erkenntnis, können eine Person zu einem misstrauischen Menschen in ständiger Habachtstellung formen. Was hat man sich zudem unter dem Begriff „Vertrauensvorschuss“ vorzustellen? „Ich bin kein misstrauischer Mensch, aber ich bin vorsichtig. Das liegt nahe beieinander“, schilderte eine ältere Frau.

Zwischendurch erzählte eine Teilnehmerin davon, wie sie dem wirtschaftlich erfolgreichen Online-Versandhändler Amazon ihr Vertrauen entzogen habe. „Ich bestelle bei Amazon nichts, weil ich das politisch nicht in Ordnung finde“, begründete die kritische Teilnehmerin ihre Entscheidung.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 23.11.2018