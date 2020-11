Wie Jugendliche den Krieg erlebten

Vom 5. bis zum 21. November präsentiert „DenkRaumLukas“ der MarkusLukasGemeinde 16 Erfahrungsberichte von damals jungen Menschen, die das Grauen des Zweiten Weltkrieges und sein Ende erlebt hatten. Eröffnet wird die Schau unter der Überschrift „verstehen – vergeben – versöhnen“ am 5. November in der Lukaskirche in Mannheim-Almenhof (Rottfeldstraße 16) um 20 Uhr vor der Kirche.

In Fotos präsent

Große Bild-Text-Tafeln erwarten die Besucher im Raum der Lukaskirche. Jede ist einer Person gewidmet, mit der der Initiator der Ausstellung, Berndt Biewendt, vorher intensiv gesprochen hat. Der Journalist und Referent für Öffentlichkeitsarbeit der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau ist Mitglied der MarkusLukasGemeinde und hat sich mit Menschen aus seinem Umfeld getroffen. Er wollte erfahren, wie die heute betagten Frauen und Männer in ihren jungen Lebensjahren den Zweiten Weltkrieg erlebt haben und was ihre Erinnerungen für uns heute bedeuten können.

Die Befragten sind in großformatigen Porträtfotos präsent, flankiert von ihren Erinnerungen und Botschaften. Die Texte wurden von ihnen autorisiert. Initiator Berndt Biewendt möchte mit dieser Ausstellung die Prägung verdeutlichen, die ein Kriegsgeschehen für die Menschen bedeutet. Die Sachebene vermittele jedes seriöse Sach- und Geschichtsbuch. „Doch wie haben die Menschen den Krieg erlebt und erlitten? An was können sie sich erinnern? Und was haben ihre Erinnerungen uns heute zu sagen?“ Diese Fragestellungen haben ihn zu dieser Ausstellung bewogen. Sie ist eine Fortsetzung der ebenfalls von ihm konzipierten Ausstellung „Fremde.Heimat“ in der Lukaskirche, die das Schicksal Geflüchteter thematisierte.

Führungen möglich

Führungen durch Kirche und Ausstellung sowie die Öffnung der Kirche außerhalb der Gottesdienstzeiten ist möglich für Gruppen bis zu zehn Personen. Ein Betreten der Kirche ist nur mit Mund-Nasen-Schutz und unter Einhaltung der Abstandsregeln möglich. Kontakt für die Vereinbarung von Besuchsterminen: Kunsthistorikerin Ursula Dann, E-Mail: ursula.dann@ekma.de. aph/dv

