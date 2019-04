Wiese statt Haltestelle

In Aktion: Gabriele Baier (v.l.), Wolfgang Mitternacht, Hans Schurr und Jutta Schroth. © geiler

Auf einer Baumscheibe in E 4, schräg gegenüber vom Rathaus, werden demnächst Gräser und Blumen blühen, und auch Bienen und Hummeln sollen sich hier wie zu Hause fühlen. Früher war die Baumscheibe eine Bedarfshaltestelle, die Stadt hat bereits im vergangenen Jahr einen Ahornbaum darauf gepflanzt. Für die weitere Begrünung sorgen nun Mitglieder des BUND und des Bürgervereins Innenstadt West (BIW).

„Wir vom Bürgerverein hatten die Idee für das Projekt und haben den BUND als Kooperationspartner gewonnen“, sagt Wolfgang Mitternacht. „Auf der Baumscheibe soll eine Wiese aus Wildblumen entstehen, auf der sich Bienen, Schmetterlinge und andere Insekten wohlfühlen und Raupen sich gut ernähren können“, fügt Gabriele Baier hinzu, Stadträtin und BUND-Mitglied. Die erste Aussaat hat bereits stattgefunden, einige Stängel und Blätter zeigen sich schon. Die übliche Bepflanzung für Baumscheiben ist zum Beispiel die Mahonie, die zu einem Gebüsch wird, doch diese ist weniger einladend für Insekten. Die Bepflanzung dieser einen Baumscheibe soll abwechslungsreich sein. „In der Saatmischung sind Glockenblumen, Margariten, Salbei und Königskerzen. Heute kommen noch vier Färber-Ginster hinzu“, so Baier. Auch eine Distel entwickelt schon munter ihre Stacheln. „Wer Distelfalter will, braucht Disteln, so einfach ist das!“, meint Mitternacht. „Die Fläche wird leider oft als Hundetoilette verwendet. Wir würden uns freuen, wenn Hundebesitzer darauf achten und den Kot entfernen.“ Anwohner Hans Schurr und Jutta Schroth kümmern sich um das Beet. Die Menge an Zigarettenstummeln sei beachtlich. „Jede davon kostet 75 Euro Strafe, da käme ganz schön viel Geld zusammen“, sagte Schroth. Das Wasser zum Gießen stellen Anwohner zur Verfügung. Man hofft, dass der Sommer nicht noch einmal so heiß und trocken wird wie der letzte. „Das Schöne an der Aktion ist die positive Resonanz. Die Leute kommen hier vorbei und freuen sich über eine Blumenwiese“, sagt Baier. An der Stange, an der die Fahrpläne der ehemaligen Haltestelle hingen, ist nun ein kleiner Holzkasten angebracht: das Bienen-Hotel. Die Gäste können jederzeit einchecken. Kge

© Mannheimer Morgen, Freitag, 26.04.2019