Seit Jahren gibt es Klagen von Anwohnern wegen des Grillrauchs der Restaurants am Marktplatz. Nach einer Petition der Initiativgruppe „Grillrauch am Marktplatz“ schaute sich jetzt der Petitionsausschuss des Landtages die Lage vor Ort genauer an.

Im voll besetzten Toulonsaal des Stadthauses in N 1 schilderte Götz Lipphardt von der Bürgerinitiative anhand von Bildern die Situation. Derzeit gibt es circa 20 Grillrestaurants rund um den Marktplatz. Je nach Witterung werde der Stadtteil durch den nach unten ziehenden Grillrauch teils komplett vernebelt. Anwohner könnten weder Fenster zum Lüften öffnen noch den Balkon nutzen. „Das Thema „Grillrauch“ ist seit über zehn Jahren akut“, betonte Lipphardt. „Es geht nicht nur um Luftverschmutzung, sondern auch um den sozialen Frieden.“

Gregor Stephani vom Umweltministerium des Landes sagte: „Die Zunahme der Grillrestaurants in den Innenstädten ist ein bundesweites Problem.“ Leider gebe es derzeit keine konkrete gesetzliche Handhabe. Deshalb sei ein Verordnungsverfahren eingeleitet worden, „Wenn der Bundesrat zustimmt, sollen die Ableitbedingungen der Anlagen der neuen Verordnung unterworfen werden – so hat man eine sicherere Rechtsgrundlage“, erklärte Stephanie. Das gelte aber nur für Neuanlagen. „Das heißt aber nicht, dass die Verordnung völlig ohne Auswirkungen auf die Bestandsanlagen ist. Wenn ein Problem besteht, müssen die aktuellen Anlagen inbegriffen werden“, betonte er. Helfen würde, wenn es für alle Anlagen gute Ableitbedingungen gebe. Bleibt die Frage, ob dadurch schädliche Umwelteinwirkungen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz vermieden werden könnten? „Wir betreten Neuland, auch bezüglich der rechtlichen Durchsetzbarkeit und der Kosten“, bekannte Stephani. Sein Amt habe beschlossen, dass es besser sei, wenn das Bundesumweltamt klären würde, mit welchem Umwelteinflüssen man es hier zu tun habe, und welche technischen Möglichkeiten es gebe. Eine Überprüfung der Anlagen sei angedacht.

Positive Nachricht für die Mitglieder der Bürgerinitiative: Mannheim will ein Gutachten über mögliche schädliche Auswirkungen des Grillrauchs in Auftrag geben. Ende 2019 könnte es vorliegen. Damit hätte die Stadt eine sichere Rechtsgrundlage bei Gerichtsverfahren, wie Jürgen Hammer vom Fachbereich Umwelt und Grünflächen berichtete.

Veränderungssperre ein Mittel

Darüber hinaus plant die Stadt eine Bebauungsplanänderung. Diese ermöglicht es, die Betriebsgenehmigung zu versagen, wenn Anlagen die erforderlichen Voraussetzungen nicht erfüllen. Bis zur Entscheidung des Gemeinderats schlug Berichterstatter Boris Weirauch (SPD-Landtagsabgeordneter und Stadtrat) eine Veränderungssperre vor. Eventuell könne man das Problem stadtintern lösen, durch Gespräche mit den Betreibern, überlegte er.

Yilmaz Akilmak vom Restaurant Lale signalisierte Bereitschaft zur Zusammenarbeit: „Wir erkennen das Problem und diskutieren im Verein OMM, was zu machen ist.“ Zum Einbau der bis zu 25 000 Euro teuren Filteranlagen sei finanzielle Unterstützung nötig. 100 000 bis 150 000 Besucher im Jahr würden die Restaurants besuchen. „Wir wollen nicht schließen, sondern weiterleben und mit den Mitbürgern friedlich zusammenleben“, betonte er.

Für den örtlichen Bürger- und Gewerbeverein begrüßte Vorsitzender Wolfgang Ockert gegenüber dem „MM“, dass endlich Bewegung in der Sache erkennbar sei, was in der Vergangenheit nicht der Fall gewesen wäre. Die Stadt plane noch im Frühjahr eine Messung, die sich über ein halbes Jahr erstecken soll. „Danach könnte der Einbau von Filteranlagen angeordnet werden“, hofft er.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 16.01.2019