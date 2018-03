„Wir brennen für diese Schule“

Anzeige

Mannheim.Zusammen mit der Mannheimer Landtagsabgeordneten Elke Zimmer besuchten Mitglieder der Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen im Landtag von Baden-Württemberg die Jungbusch-Schule in der Werftstraße, wo aktuell 180 Schüler unterrichtet werden. Brigitte Lösch, Andrea Bogner-Unden, Martin Grath und Mussie Habte informierten sich über die Geschichte der ältesten Ganztagesgrundschule in Baden-Württemberg (seit 1998).

Alltag rhythmisiert

„Unser Profil stützt sich auf drei Säulen: Sprachförderung, Integration und Soziales Lernen“, erklärte Schulleiterin Ursula Kremer. Der Schulalltag sei nach den Bedürfnissen der Kinder rhythmisiert, ein Wechsel von Spannungs- und Entspannungsphasen. In der schuleigenen Mensa werde ein Mittagessen auf freiwilliger Basis angeboten. Angesprochen wurden auch die zwei VKL-Klassen (Vorbereitungsklassen für Schüler ohne Deutschkenntnisse) zur Integration und externen Sprachförderung und die sich daraus ergebenden Herausforderungen. Die Schulleiterin erklärte, „dass es für diesen Ergänzungsbereich keine Förderung gibt, die Schüler aber Sprachförderung brauchen“. VKL-Klassen gehörten nicht zur Ganztagsschule, sondern nur zur Halbtagsschule.

Wegen der besonderen Situation ihrer Schüler in einem Stadtteil mit vielen Kulturen haben die Pädagogen ein spezielles pädagogisches Konzept für die Jungbuschschule entwickelt, das die Schulleiterin und Konrektorin Hildegard Littig vorstellten. Die Schüler der Jungbuschschule haben zu 90 Prozent Migrationshintergrund und kommen häufig aus sozial schwachen Familien. Immer wieder gibt es Eltern, die der Schriftsprache nicht mächtig sind und ihre Kinder in schulischen Belangen nicht unterstützen können. Dadurch seien die Schüler im Schulsystem benachteiligt, hingen in ihrer schulischen Entwicklung bis zu einem Jahr zurück.