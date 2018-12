„Wir haben das Gefühl, dass uns alle ein Problem vereint“

Bei einem Projekt zum Umweltschutz und Nachhaltigkeit der Klasse 7a der Johannes-Kepler-Gemeinschaftsschule mit neun Kindern aus der Ukraine verfassten die Teilnehmer am Ende einen Umweltappell, der zum Schutz natürlicher Ressourcen und zur nachhaltigen Gestaltung der gemeinsamen Zukunft aufruft. „Bei diesem Kooperationsprojekt ging es um die Erhaltung der Umwelt und nachhaltiges Umweltbewusstsein“, sagte Iryna Koltsun. Die Lehrerin an der Johannes-Kepler-Schule war das Bindeglied zwischen der Klasse 7a und den ukrainischen Kindern.

Die jungen Ukrainer hatten in ihrer Heimat an einem Wettbewerb zum Thema Umweltschutz teilgenommen. Bei ihrem Projekt ging um die Verschmutzung des Flusses in ihrer Heimatstadt Khust. Als Gewinnerteam durften sie in eine Stadt in Deutschland reisen. Da sich in der Nähe von Dresden keine Partnerschule fand, starteten die Schüler von Ivanka Rozman einen Hilferuf über Facebook. Iryna Koltsun, die aus Russland stammt, las das und fragte ihre Schulleiterin, ob ein gemeinschaftliches Umwelt-Projekt an der Gemeinschaftsschule möglich ist.

Unterstützt von Erasmus Plus

„Rektorin Birgitta Hillebrandt war sofort dazu bereit“, freute sich Koltsun. Nach einer 24 Stunden-Fahrt erreichten die Ukrainer die Quadratestadt, wo sie in der Jugendherberge unterkamen. Bei ihrem zehntägigen Aufenthalt in Mannheim tauschten sich die Schüler der Johannes-Kepler-Gemeinschaftsschule mit ihren Kollegen aus der Ukraine intensiv über Umweltschutz und nachhaltige Entwicklung aus. Unterstützt wurde das Projekt von Erasmus Plus. Projektbegleiter waren Alona Matvienko und ein ukrainisches Filmteam. Am ersten Tag lernten sich die Schüler erst einmal kennen. Die Mannheimer Schüler stellten ihre Schule vor und die Schüler aus der Ukraine berichteten von ihrem Projekt. Es folgte eine Woche prall gefüllt mit Vorträgen, Ausflügen und Firmenbesichtigungen. Paul Hennze von der NABU-Gruppe Mannheim stellte verschiedene Aktionen vor, wie beispielsweise zum Krötenschutz. Die Schüler besuchten die grüne Schule im Luisenpark, wo sie Wissenswertes über den Tropenwald erfuhren. Tags darauf stand der gemeinsame Besuch von Naturspor, einem Naturspielplatz in Otterstadt auf dem Programm. Einen Tag später besichtigten die Schüler die BASF in Ludwigshafen. Rika Bohlmann und Marlena Grabiger von Greenpeace kamen in die Schule und stellten ihre Organisation vor. Außerdem erkundeten die Schüler gemeinsam Mannheim, das zehnmal größer ist als Khust. Ausflüge führten die Ukrainer zudem nach Heidelberg und Straßburg. Bei einem Comicworkshop mit der Berliner Künstlerin Carmen Jose fassten die Schüler zusammen, was sie alles erlebt und erfahren haben. Anschließend wurde Abschied gefeiert.

Die Schüler aus Mannheim und der Ukraine nahmen viel von dem Projekt mit und starten voll Begeisterung in die Umsetzung neuer Projekte: „Wir haben das Gefühl, dass uns alle ein Problem vereint, obwohl wir in verschiedenen Ländern leben“, so Mirijana (12) aus Mannheim und Alina (17) aus Khust in der Ukraine. Sie freuen sich, über ihr Engagement für die Umwelt Kontakte zwischen Deutschland und der Ukraine geknüpft zu haben. Und sie sind sich sicher, dass sie gemeinsam mit ihren neuen Freunden viel für die Umwelt und eine nachhaltige Entwicklung erreichen können.

