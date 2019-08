„Wir müssen kleinteiliger denken“

Die Sommerserie „Mein Viertel“ der Stadtteilseiten treffe ganz den Puls der Zeit, intakte Nachbarschaften hätten für Bewohner eine große Bedeutung, sagt Martin Albert, seit 13 Jahren Professor an der SRH Hochschule Heidelberg.

Herr Albert, Sie sind Experte in Sachen soziale Stadtentwicklung. Was versteht man darunter?

Martin Albert: Soziale Stadtteilentwicklung versucht, die Lebensqualität und das soziale Miteinander der Bewohner in ihrem Viertel zu verbessern. Stadtentwicklung hat oftmals Investitionen für Gebäude und Straßen im Blick. Für die Bewohner sind aber gesunde Nachbarschaften, intakte Netzwerke und eine soziale Infrastruktur ebenso wichtig. Im Grunde genommen geht es darum, dass sie sich für ihren Stadtteil engagieren, eine gute Infrastruktur vorfinden und sich ihrem Viertel positiv verbunden fühlen.

In Mannheim sind Sie in verschiedene Projekte eingebunden. Worum geht es dabei?

Albert: Es gibt erfreulicherweise in Mannheim eine Reihe von Quartierprojekten, die in den letzten Jahren sehr viel bewegt haben. Ich stehe den Trägern oftmals als Moderator und Prozessbegleiter für die Quartiersarbeit zur Verfügung oder werde beauftragt, Bürgerbefragungen durchzuführen, um die Ergebnisse dann in Bürgerversammlungen vorzustellen. Aktuell haben wir einen Stadtteilverein im Stadtteil Luzenberg gegründet, damit die Bewohner eine Plattform für ihre Interessen und Bedürfnisse haben.

Mit welchen Instrumenten lassen sich die Stadtteile bürgerschaftlich voranbringen?

Albert: Ich halte Bürgervereine bzw. Stadtteilvereine, welche Bewohnerinteressen öffentlich vertreten von besonderer Bedeutung. Denn nur die Bewohner sind die Experten ihrer Lebenswelt und wissen am besten, was sie benötigen. Aber ohne eine fachliche Begleitung des bürgerschaftlichen Engagements geht es nicht. Es benötigt Quartierbüros mit Fachpersonal, in denen die Projekte gebündelt werden und die Ansprechpartner sind. Natürlich benötigt es hierfür die Unterstützung der städtischen Verwaltung und von Seiten der Politik.

Stichwort Vielfaltquartiere: Wie kann Integration gelingen?

Albert: Durch den Zuzug von Migranten haben sich die Stadtteile in Mannheim enorm verändert. Wir wissen eigentlich noch zu wenig über die Vielfalt der Menschen und welche konkreten Bedürfnisse sie haben. Hier sehe ich noch hohen Klärungs- und Forschungsbedarf. Wir müssen in den Stadtteilen noch viel kleinteiliger denken, manche Stadtteile in Mannheim haben bereits die Größe einer eigenständigen Mittelstadt.

Anonymität ist ein Problem?

Albert: Ja, Integration kann im Viertel nur gelingen, wenn eine soziale Begegnung mit den unterschiedlichen Menschen dauerhaft ermöglicht wird. Hierbei nehmen gerade die Nachbarschaften und das nahe Umfeld eine wichtige Funktion ein. Manchmal ist schon das Zusammenleben in einem Wohnblock für eine gelungene Integration von Bedeutung. Wenn gute und vertrauensvolle Nachbarschaften und Netzwerke entstehen, dann kann Integration im Viertel gelingen. Gerade die Einbindung von Migranten für ein bürgerschaftliches Engagement muss eines der Ziele von sozialer Stadtentwicklung sein.

Im Jungbusch hat man mit den Bewohnern gerade eine Vereinbarung erarbeitet, auf welcher Grundlage man zusammenleben will. Ein Vorbild auch für andere?

Albert: Ich finde die Initiative im Jungbusch vorbildhaft, besonders weil sie von vielen Akteuren erarbeitet und von der Stadt unterstützt wird. Lärmbelästigung, Müll und Zerstörungen sind nicht nur für eine Stadt teuer, sondern sie mindern enorm die Lebensqualität im Viertel. Das zu ändern, sind aufwendige Prozesse, die ständig weiterentwickelt, aber auch kontrolliert werden müssen, damit sie nachhaltig wirken können. Letztendlich brauchen wir solche Initiativen, um den inneren Zusammenhalt in den Stadtteilen zu erhalten.

Sie machen in den Stadtteilen häufig Befragungen zum öffentlichen Raum. Was wollen die Menschen?

Albert: In den Befragungen gibt es immer wieder die gleichen Themen: die Bewohner wünschen sich einen sauberen und sicheren Stadtteil und der ihnen Möglichkeiten bietet, anderen Menschen im Viertel zu begegnen. Stadtteil- und Bürgerzentren, schön gestaltete Plätze, Gemeinschaftsgärten, Parks und Grünzonen sind von enormer Bedeutung für das Lebensgefühl der Menschen. Und erstaunlicherweise wurde in vielen Befragungen der Wunsch nach einem schönen Café genannt, wo man sich mit der Familie und mit Freunden treffen kann. Gerade in Mannheim schätze ich das Interesse der Bewohner an ihrem Stadtteil als sehr groß ein. Mannheim ist eine dynamische Stadt mit einem ganz eigenem Lebensgefühl, aber gelebt wird dies eben auch gerne in einem gemütlichen und ruhigen Café vor Ort.

Das Interview wurde persönlich geführt und vor Abdruck nochmals vorgelegt.

