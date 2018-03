„Wir sind eine kulturell engagierte Truppe“

Anzeige

„Wir haben eine ganze Reihe von Arbeitsgemeinschaften, in denen sich der Nachwuchs ausprobieren kann“, erzählte Schulleiterin Birgitta Hillebrandt. In diesem Schuljahr gebe es zum ersten Mal eine Kooperation mit dem Nationaltheater Mannheim, wie die Rektorin hervorhob. Im Sommer soll es dazu eine Aufführung in verschiedenen Klassenzimmern geben.

Beim Kreativtag konnten die Zuschauer bereits einige Auszüge erleben. Bereits im vergangenen Jahr mit viel Applaus bedacht konnte auch diesmal die Zumba-AG von Jumana Kukula das begeisterte Publikum überzeugen. Gleiches galt für die Percussionspieler von Andres Bertomeu, während die Saz-Gruppe von Ali Ungan in Kooperation mit der Orientalischen Musikschule exotische Töne aus ihren Zupfinstrumenten erklingen ließ. Die Rap-AG von Tobias Schirneck setzte hier noch einen drauf und zeigte sich auf der Bühne als völlig eingespieltes Team.

Den Groove im Blut hatten gleichfalls die Breakdancer von Aliha Berraati. Einen Einblick in das erweiterte Bildungsangebot der Johannes-Kepler-Gemeinschaftsschule gab ebenso eine begleitende Ausstellung, die von Tonarbeiten bis Collagen viele Akzentpunkte im Bereich Handwerk und Bildende Kunst setzte.

Mit Freude bei der Sache

„Es ist bereits der dritte EBA-Kreativtag“, berichtete Organisatorin Susanna Wolff. Die Kinder und Jugendlichen erhielten so die Möglichkeit, über sich hinaus zu wachsen. „Sie arbeiten stets hart für eine Sache und bleiben mit Freude am Ball.“ Die Qualität sei noch einmal im Vergleich zum Vorjahr gestiegen, freute sich die Schulsozialarbeiterin. Viele Besucher seien erstaunt, was die Schüler außerhalb des Unterrichts drauf hätten. „Wir sind eben eine kreative, kulturell engagierte und bunte Truppe“, unterstrich Wolff stolz.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 21.02.2018