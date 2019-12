Zähflüssig wie ein Lavastrom

Veranstalter: Gustav Schneider (l.), Tim Staat, Jonathan Langer (fehlt). © hfm

Mit kräftigen Tritten brachte Schlagzeuger Sebastian Eckel von der New-Wave-Band Cabin On Pluto seine Basstrommel zum Wummern, woraufhin unter den wavigen Indie-Rock-Songs des Trios der Saal bebte. „Viele kleine Bands beschweren sich andauernd, nicht genügend Auftrittsmöglichkeiten zu haben“, erklärte Veranstalter Tim Staat. „Deshalb haben wir für eine neue Konzertreihe nach einer Location gesucht, die noch nicht bespielt wurde“, schilderte Organisator Staat. Über Capitol-Geschäftsführer Thorsten Riehle sei der Kontakt zum Musikpark im Jungbusch zustande gekommen. Im Performanceraum des Musikparks fand gerade die Premiere des Indoor-Festivals „Verstärkt“ statt, mit den Indie-Rockbands Cabin On Pluto, Hausnummer Sieben und Karosh. Ob die frisch gestartete Konzertreihe „Verstärkt“, die auf Initiative der drei Veranstalter Tim Staat, Gustav Schneider und Jonathan Langer entstanden ist, wie geplant alle ein bis zwei Monate über die Bühne gehen kann, hängt davon ab, ob die Nachtschwärmer das neue Kleinfestival annehmen. Beim Auftakt des Events herrschte zumindest eine wunderbare Atmosphäre. Im Performancesaal des Musikparks genießt man durch die dortige Fensterfront einen herrlichen Blick über die nächtlichen Lichter der Friesenheimer Insel. „Es geht nicht darum, Gewinn zu machen. Es muss sich aber finanziell tragen“, erläuterte Veranstalter Tim Staat, der selbst E-Gitarre spielt und mit seinen beiden Kollegen Gustav Schneider und Jonathan Langer der experimentellen Indie/Elektro-Gruppe Ellmaurer angehört.

Wie unter Seelenpein leidend, stieß Sänger Ben Neugebauer von der seit einem Jahr bestehenden Indie-Rock Gruppe Cabin On Pluto, die aus dem südlichen Mannheimer Stadtteil Neckarau stammt, spitze Schreie aus, in Verbindung mit der aufjaulenden E-Gitarre von Lion Ullrich. Dabei handeln die Songtexte des Dreigespanns von Themen wie Freundschaft und inneren Konflikten von Menschen. „Unser Bandname bezieht sich auf unsere Proberaumsituation. Bisher haben wir in den Proberäumen neben dem 7er-Club in der Industriestraße geprobt“, erläuterte Sänger und Gitarrist Ben Neugebauer. „Wir fühlen uns einfach wie auf dem Pluto“, amüsierte sich der 21-Jährige, dessen New-Wave-Kapelle nicht nur den Lautstärkezustand „Lärmig und Aggressiv“ beherrscht, sondern vereinzelt auch sanftmütig wie ein schwebender U2-Song klingen kann.

Nicht minder eruptiv gestaltete sich der anschließende Auftritt der jüngst zum Quartett erweiterten Alternative-Rock-Band Hausnummer Sieben, die wie eine wilde Mischung aus Casper, Kraftklub und Tocotronic wirkt. Dabei hüpfte der in deutscher Sprache keifende Sänger Robin Schmidt wie ein Wirbelwind durch den verdunkelten Saal. Als Neuzugang gehört mittlerweile der Bassist Marcel Dürr der Combo an. Richtig schwerblütig klang dagegen hinterher die Stoner-Rock-Band Karosh, die eigens aus Hildesheim angereist war, um am ersten Indoor-Festival „Verstärkt“ teilzunehmen. Klanglich zähflüssig wie ein Lavastrom sind die Songs dieses Trios, das mit seinem psychedelischen Sound den Performanceraum ordentlich durchschüttelte.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 18.12.2019