Zahl der Grill-Lokale wächst

„Es reicht“ sagen Anwohner. Die Zahl der Restaurants rings um den Marktplatz wächst und dadurch auch die Belästigung durch Gerüche, Qualm und Rauch. Der Grillrauch am Marktplatz war das zentrale Thema bei der Sitzung des Quartierforums Unterstadt.

Quartiermanagerin Esther Baumgärtner erklärte: „Es gibt solche Restaurants auch woanders, aber am Marktplatz sind sie besonders stark vertreten.“ Im letzten Jahr seien es 17 gewesen, drei weitere seien in Planung. Die Quartiermanagerin fand es „erfreulich, dass die Stadtverwaltung das Thema aufbereitet hat und den Einbau von Filteranlagen empfiehlt“ (wir berichteten). Die Kosten bis 25 000 Euro seien „einigermaßen erschwinglich“. Gefallen hat Baumgärtner, dass Kenan Nalci, der Vorsitzende vom Ortsverein Marktplatz Mannheim, an die Grill-Betreiber appelliert hatte, die Anlagen einzubauen. „Nun muss man schauen, was dabei herauskommt, aber vielleicht hilft ja auch Druck“, so die Quartiermanagerin. Guter Wille sei erfreulich. „Aber eine Vorschrift wäre besser“, fand Baumgärtner.

Doch dazu fehlten die gesetzlichen Voraussetzungen, erklärte Bezirksbeirat Detlef Möller (SPD). Andererseits belege eine amerikanische Studie sogar ein Krebsrisiko. Die Anwohner ärgert es, dass die Stadt sich aus Kostengründen weigert, noch einmal ein Gutachten in Auftrag zu geben. Beim ersten Gutachten wurde nur an einem Kamin gemessen, der noch dazu über eine Filteranlage verfügte.