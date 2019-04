Zeichnen, abfotografieren – fertig ist das Videospiel

Besonders bei Kindern und Jugendlichen lösen PC- und Konsolenspiele eine besondere Faszination aus. Viele zocken lieber virtuell als ein Buch zu lesen. Auf den ersten Blick scheint es daher erstaunlich, dass ausgerechnet die Stadtbibliothek eine App für ein Videospiel vorstellte. In der Reihe „Medienmittwoch“ informieren die Mitarbeiter regelmäßig über das Angebot der digitalen Technologie.

Andrea Pörner vom Team der Bibliothekspädagogik führte vor, wie mit einem Tablet oder Smartphone durchaus auch die Kreativität gefördert werden kann. Vier Farben und ein Blatt Papier genügen, um mit der App „Draw your game“ ein eigenes Videospiel zu erstellen. „Große Zeichenkünste werden dabei nicht vorausgesetzt“, beruhigte sie gleich zu Beginn der Veranstaltung.

Zur Anschauung zeichnete sie eine einfache Spieleumgebung auf ein Blatt Papier. Decken, Wände und Böden bekamen die Farbe Schwarz. Objekte, die sich später bewegen sollen, wurden blau. Elemente auf denen man hüpfen kann, färbte sie grün und gefährliche Objekte rot. Anschließend fotografierte sie das Blatt und importierte das Bild in die App.

Mit einer Figur, die sich über Pfeiltasten steuern lässt, ist man gleich mittendrin im eigenen Jump and Runspiel. Von einem einfachen Hindernislauf bis zu aufwendig gemalten Geschichten kann man verschiedene Levels gestalten. „Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt“, wie Kollegin Anja Stiller feststellte. Sie sieht in dem Spiel eine gute Möglichkeit, analoge und digitale Medien zu kombinieren.

„Beim Entwickeln der unterschiedlich schweren Stufen probieren sich die Kinder aus und lernen, was funktioniert“, berichtete Pörner. Die App sei auch hervorragend für das gemeinsame Spielen geeignet, die Bilder der einzelnen Familienmitglieder ließen sich problemlos in der Galerie zusammenfügen. Allerdings müssten die Erwachsenen durchaus damit rechnen, dass sich die Jugendlichen erstmal wesentlich geschickter anstellten, schmunzelte sie. as

