Zeitintensive Betreuung

Der SPD-Landtagsabgeordnete und Mannheimer Stadtrat Boris Weirauch hat die Einrichtung Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) in der Innenstadt besucht. Der SkF unterstützt als Betreuungsverein mit 20 hauptamtlichen Mitarbeitern und einer Vielzahl ehrenamtlicher Mitglieder Menschen mit psychischen Erkrankungen, Menschen mit geistiger Behinderung, Schwangere, Familien und Jugendliche.

Beim Land werben

Nach einer SPD-Mitteilung waren Vorstand und Geschäftsführung der SkF an den Landtagsabgeordneten herangetreten, um auf die Herausforderungen ihres Tätigkeitsfeldes aufmerksam zu machen und um Hilfe zu bitten. So sei die rechtliche Betreuung insbesondere von Menschen mit psychischen Erkrankungen, die ihre Rechtsgeschäfte nicht mehr eigenständig wahrnehmen können, sehr zeit- und somit kostenintensiv.

Die seit 2005 nicht erfolgte Erhöhung der Betreuungspauschale von derzeit 44 Euro sei dringend erforderlich, so SkF-Geschäftsführer Herbert Baumbusch gegenüber Weirauch. Die im Bundestag bereits beschlossene Gesetzesänderung, welche die Erhöhung begründe, scheitere bislang an der Zustimmung der Länder im Bundesrat. Ohne finanzielle Unterstützung aus dem Bistum Freiburg könnte der Verein seine Aufgabe nicht mehr verantwortungsvoll wahrnehmen. „Sie leisten hier gute Arbeit und einen wertvollen Dienst an der Gesellschaft “, würdigte Weirauch das SkF-Engagement und sicherte zu, bei der Landesregierung dafür zu werben, dass diese sich bei der Erhöhung der Betreuungspauschale nicht länger querstellt. aph/red

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 28.11.2018