Zimmer-Idylle mit Didgeridoo

Unter bonbonfarbenen Ukulelen, die von der Decke baumeln, umgeben von verschiedensten Musikinstrumenten, herbstlich geschmückten Tischen und Kerzenlicht richten sich zwei Männer die Mikrofone. Bernd Tussinger stimmt seine tiefrote, geflammte Westerngitarre und Werner Umlauf platziert ein etwa anderthalb Meter langes, weisses Didgeridoo auf einem kleinen Holzpodest am Boden. In der Werftstraße Nummer 11, im Klanghaus von Diethard Hess werden ausgesuchte Musikalien angeboten und verkauft. Von der Blockflöte bis zur Veeh-Harfe begegnet man besonderen Instrumenten, aber auch außergewöhnlicher Musik, wie dem Didgeridoo-Konzert, das jetzt die Zuhörer begeistert.

Werner Umlauf spielt auf Hölzern aus Eiche, Mammutbaum, Weide und Bambus. Alle unterschiedlich groß, verschieden in ihren Farben und Tönen und allesamt selbstgebaut. Seit einem Australienaufenthalt lehrt er das Spielen aber auch das Bauen der exotischen Holzblasinstrumente. Sein Ziel ist es, „das Instrument der australischen Ureinwohner mit westlichen Instrumenten zu integrieren“. Gemeinsam mit Bernd Tussinger hat er Stücke kreiert, CD’s aufgenommen und das Konzert-Programm gestaltet. Mehr als sieben Stücke inszenieren die beiden Musiker an diesem Abend und erschaffen mit ihrer Musik Klangbilder, die bewegen und erstaunen.

Voller Körpereinsatz

Umlauf arbeitet dabei mit vollem Körpereinsatz, während er das Didgeridoo bläst, bewegt er eine Ocean Drum oder unterstreicht den Takt mit Klanghölzern und Regenstab. Tussinger spielt zur Westerngitarre Mundharmonika und löst mit einem gepfiffenen Solo im Stück „The Whistler“ Begeisterungsrufe beim Publikum aus. Die Atmosphäre ist einzigartig. Das erste Stück beginnt mit einem sanften Rauschen in dem der Sand durch die Ocean Drum rieselt. Das Gitarrenspiel verführt zu Bildern von Lagerfeuer und Naturromantik. Das Didgeridoo begleitet die Gitarre zunächst mit leisen Tönen. Bis der Wind zu einem Sturm aufbraust und das Didgeridoo als Naturgewalt mit dem typischen, langgezogenen und urtümlichen Ton den gesamten Raum ausfüllte. Diese Töne hört man nicht nur, man fühlt sie auch als Zuhörer. Dramatisch und fremd wurde es bei den Jazzstücken. Das Didgeridoo ist ein feines aber auch mächtiges Instrument, das die Zuhörer in seinen Bann zieht und Atmosphäre schafft. „Atmösphäre ist uns beiden wichtig“, kommentiert Tussinger das gefühlvolle Konzert.

In der Pause erzählt Umlauf, wie er ein Didgeridoo baut und wie er beim Spielen die Töne mit unterschiedlicher Zungenstellung differenziert. „Das Spiel erfordert sehr viel Sorgfalt und große Disziplin im Mundraum“ betont er. Er spricht in das Didgeridoo, lässt einen Straßenköter bellen oder einen Sturm aufbrausen.

Diethard Hess bedankt sich bei den Künstlern „für den rundum schönen Abend mit neuen Eindrücken, frischer, unverbrauchter Musik.“ Anabel Arnau aus Mannheim ist begeistert „über das Zusammenspiel von Gitarre und Didgeridoo: „Das hatte ich nicht erwartet.“ Die Zugabe ist obligatorisch und nach „The stranger from far away“ bleibt es eine Weile still, bis sich die verzauberte Atmosphäre durch den Applaus langsam auflöst. Ben

© Mannheimer Morgen, Freitag, 15.11.2019