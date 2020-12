Zirkus Paletti gewinnt den Förderpreis

Artisten 2019 im Zirkus Paletti. © Haas

Der Förderpreis der Mannheimer Wohnungsbaugesellschaft GBG stand bei der achten Auflage wieder ganz im Zeichen von Vereinen und Institutionen, die sich für Kinder und Jugendliche stark machen. Sieben Preisträger können sich über ein Preisgeld von 20 500 Euro freuen, das durch die GBG und zahlreiche Sponsoren aus dem Handwerk zusammengekommen ist. Ganz vorne; der Zirkus Paletti.

Durch die Coronakrise konnte die Verleihung nicht wie bisher im Schatzkistl stattfinden, teilte die GBG jetzt mit. Es gab stattdessen eine kleine Scheckübergabe im Verwaltungsgebäude der GBG für die drei Erstplatzierten. „Wir sind stolz und froh, auch in diesem besonderen und schweren Jahr auf regionale Handwerkerfirmen zählen zu dürfen und somit Mannheimer Vereine, die sich für Kinder und Jugendliche stark machen, unterstützen zu können“, so Jurymitglied und Geschäftsführer der GBG, Karl-Heinz Frings. Außerdem waren die freie Journalistin Ute Maag, der Geschäftsführer der Alten Feuerwache, Sören Gerhold, und die GBG-Mitarbeiterin Ann-Kathrin Merklinger in der Jury.

Der 1. Preis, dotiert mit 6000 Euro, geht an den Zirkus Paletti, der mit der Fördersumme seinen Zirkus-Drive-In teilfinanzieren kann. Der 2. Preis in Höhe von 4000 Euro wird an den Duha e.V. vergeben. Dieser realisiert damit ein Theaterprojekt, bei dem die Kinder alle Aufgaben selbst übernehmen. Platz 3 und damit eine Förderung von 2500 Euro sichert sich der Caritas e.V. für einen Kochkurs für Kinder in Rheinau.

Den Jurypreis erhält der ASV Feudenheim, um die Veranstaltung „Battaglia 2021 – Kampfkunst, Musik & Tanz“ durchzuführen, sobald dies wieder möglich ist. Die drei von den Handwerksbetrieben Käuffer & Co. Rhein-Neckar, Rehnig BAK und Farbenhaus Bissantz gestifteten Sonderpreise gehen an den Kinderladen Hafenbande e.V., den TV 1877 Waldhof und Neurologisch erkrankte Kinder Mannheim e.V. für einzelne Projekte. Das Preisgeld des Förderpreises setzt sich aus Spenden einzelner Handwerksbetriebe sowie der GBG zusammen. Viele Unternehmen sind dabei von Beginn an mit dabei.

Mit dem Förderpreis unterstützen die GBG und zahlreiche Handwerkbetriebe Engagement für Kinder und Jugendliche in Mannheim. Er wird seit 2013 im Schatzkistl verliehen.

Zu den Preisträgern zählten bislang verschiedenste Vereine und Institutionen wie das Johann-Peter-Hebel-Heim, die Begegnungsstätte Westliche Unterstadt e.V. und das RUMMS Kinderklinikradio. aph/red

