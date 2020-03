Zum Spielen in die Bibliothek

Bereits zum siebten Mal öffnet die Zentralbibliothek der Stadtbibliothek Mannheim an einem Sonntag ihre Türen für Familien. Am kommenden Sonntag, 8. März, zwischen 14 und 17 Uhr warten im Stadthaus N 1 verschiedene Mitmachstationen auf kleine und große Besucher. Ehrenamtliche Vorlesepatinnen der Bibliothek lesen vor, der Verein SpieleMa e.V. bringt neue Brettspiele zum Ausprobieren mit, und das Duo „Die Bastler“ bietet wieder eine Bastelstation an.

TechnoTHEK wird vorgestellt

Die Stadtbibliothek baut nicht nur eine Konsolspiel-Station auf, sondern präsentiert auch die neue TechnoTHEK. Für die Pause zwischendurch warten leckere Kuchen und Brezeln im Bibliothekscafé. Ziel der Veranstaltung ist es, Familien die gemeinsame Nutzung der vielfältigen Angebote der Stadtbibliothek zu ermöglichen, die eigentlich auf zwei Gebäude verteilt ist. Höhepunkt des Nachmittags ist um 15 Uhr ein Gastspiel des mobilen Theaters „Pohyb‘s und Konsorten“ mit dem Stück „Der Grüffelo“. Da der Ansturm meist groß ist, empfehlen die Veranstalter, sich anzumelden unter Telefon 0621/293-8925 oder E-Mail an stadtbibliothek.paedagogik@mannheim.de. Der Eintritt kostet fünf Euro pro Familie. Bei Vorlage des Gutscheins aus dem Mannheimer Familienpass ist der Eintritt frei. red

