Zwei neue Spielplätze saniert

Der Spielplatz in der Innenstadt am Schillerplatz, sowie der Spielplatz Siegfriedstraße in Neckarau konnten nach Sanierungsmaßnahmen durch den Eigenbetrieb Stadtraumservice jetzt wieder zum Spielen freigegeben werden. Dies teilte die Stadt mit.

„Ich freue mich mit den Kindern und ihren Eltern über die Wiedereröffnung der Spielplätze, die gerade in Zeiten der Corona-Pandemie wichtige Orte der Begegnung sowie für Spiel und Bewegung sind. Hier lernen Kinder nicht nur den sozialen Umgang miteinander, sondern haben auch die Möglichkeit, durch ein vielfältiges Spielangebot ihre motorischen Fähigkeiten zu entwickeln“, so Bürgermeisterin Felicitas Kubala.

Spielplatz am Schillerplatz in B3: Nach einer rund sechswöchigen Spielplatzsanierung wurde der Kinderspielplatz auf dem Schillerplatz in B3 Ende Oktober der Öffentlichkeit und den Kindern wieder zur Verfügung gestellt.

Besonders hebt die Stadt in ihrer Mitteilung hervor, das der Spielbereich für Schulkinder mit einer doppelten Räuberburg-Anlage mit einer Hängebrücke aus Holz ausgestattet ist. Der Kleinkinderbereich wurde vergrößert, mit Angeboten zum Sandeln, Wippen und Rutschen und einer neuen Schaukel. Eine frisch angelegte Rasenfläche, die noch einige Wochen anwachsen muss, bietet künftig viel Platz zum Sitzen und Picknicken. „Insgesamt ein gelungenes Räuber-Projekt passend zum Namensgeber des Platzes“, so die Stadt. Die Sanierungskosten von rund 100 000 Euro wurden im Rahmen des Programms „Aufwertung innerstädtische Gärten“ bereitgestellt. Geplant ist, im Jahr 2021 die Grünanlage mit neuen Bänken und Mülleimern sowie einem neuen Pflanzkonzept aufzuwerten. Davon profitiere die Innenstadt, die attraktiver werde, indem die Aufenthaltsqualität gestärkt werde.

Spielplatz Siegfriedstraße in Neckarau: Der Kinderspielplatz in der Siegfriedstraße in Neckarau ist ebenfalls wieder zum Spielen geöffnet. Mehrere Wochen lang wurde er umgestaltet und war daher nicht zugänglich. Den Kindern steht jetzt wieder ein breites Angebot zum Rutschen, Klettern, Schaukeln, Spielen zur Verfügung – in der aktuellen Situation alles mit dem gebotenen Abstand zueinander. Auf dem Spielplatz wurden neue Geräte für Kleinkinder zum Sandeln und Wippen aufgebaut. Für die größeren Kinder gibt es einen Kletterparcours samt Rutsche. Außerdem bietet ein sogenannter Tampenschwinger die Möglichkeit zum Schaukeln mit bis zu sechs Plätzen. Einzig eine Wippe kann aufgrund fehlender Ersatzteile aktuell noch nicht genutzt werden, mit der Lieferung wird in den nächsten Wochen gerechnet, dann steht auch dieses Spielgerät zur Verfügung, kündigt die Stadt an.

Die Kosten belaufen sich auf circa 71 000 Euro für die Spielgeräte und circa 24 000 Euro für den Rückbau der Altgeräte, den neuen Fallschutz und die Trennung der Spielflächen mit Sandsteinen. aph/red

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 02.12.2020