Zwei Tage Mega-Party im „Hafen 49“

Tausende Begeisterte kamen am Wochenende trotz wolkenverhangenem Himmel zum dritten Mannheimer Hafenfestival. Die zweitägige Mega-Party mit drei Bühnen und mehr als 40 international bekannten DJs erlebte nach einem grandiosen Auftakt am Samstag mit 4500 Techno-Fans dann am Sonntag noch ein sonniges Happy End mit vielen zufriedenen Gästen auf der Hafenstraße und der Neckarvorlandstraße.

Mittanzen angesagt

Unter dem Strich zogen die Veranstalter, der Hafen Mannheim und das Hafen 49-Team, ein positives Fazit. Sie möchten auch 2020 wieder ein Hafenfest feiern. Während DJin Nina Kraviz am Samstag auf der großen Bühne die besten Hits präsentierte, kamen die 4500 Gäste am Hafen im Jungbusch so richtig in Fahrt.

„Sie macht so tolle Musik, da muss man einfach mittanzen“, sagte Pascal Weigand aus Ludwigshafen, der zum zweiten Mal den Mega-Musikevent besuchte und es nicht bereute, obwohl er Hip Hop eigentlich lieber mag. Auch Tim Heinrich, der im Jungbusch aufgewachsen ist, gefiel die gute Stimmung auf dem Festgelände. „Die Besucher sind von überall her, nur leider nicht aus dem Jungbusch“, bedauerte er.

Mit Joshua Brand Songs und eigenen Arrangements eröffnete DJ Sasch BBC aus Mannheim das Programm und erntete viel Beifall für seinen unterhaltsamen Auftritt. Nicole Nöth aus Lützelsachsen bei Weinheim war schon zum zweiten Mal da. Sie mag die Musik und die Stimmung. „Es macht einfach Spaß“, sagte sie. Wem es zu laut wurde, konnten sich im neuen Chill-out Bereich oder auf dem Sonnendach erholen.

„Die Location ist über die Jahre gewachsen“, berichtete Sebastian Aab vom Hafen 49 Team. Schon 2008 habe es hier am Hafen Veranstaltungen gegeben. „Damals hieß das noch Hafenstrand, später Loft am Beach und jetzt Hafen 49“, erzählte Aab. Der Jungbusch sei zwar ein Ausgehviertel, aber sie wollten auch auf die Nachbarn achten. „Es ist eine super friedliche Veranstaltung“, versicherte er. Um die Auswirkungen auf die Anwohner zu reduzieren, wurde eine Containerwand um alle drei Bühnen errichtet und zum Neckar hin noch eine Schallschutzwand aufgestellt, zeigte Aab. Verwendet werde auch eine neue Tontechnik. Außerdem hätten sie einen unabhängigen Messingenieur mit einer Schallmessung beauftragt. Doch es habe keine Überschreitung der Grenzwerte gegeben.

„Die schreien so laut“

Doch die Anwohner waren trotz allem genervt von dem Lärm. „Tagsüber ist es nicht so schlimm, sondern abends, wenn die Kinder ins Bett gehen sollen“, sagte Dalina Tabiraj. „Es ist beim Hafenfestival jedes Jahr sehr laut“, fand Naima Cankapli. Durch die Containerwände sei es auch nicht leiser geworden. „Doch die Musik stört mich weniger, es sind die Leute, wenn sie abends nach Hause laufen mit vielen Bierflaschen. „Die schreien immer so laut und wir müssen darunter leiden“, sagte sie. Schlimm seien auch die vielen Glasscherben, die am nächsten Morgen überall auf den Straßen liegen.

Erkan Tabiraj, ärgerte es auch, dass er auf der Straße – wie die Festival-Besucher – von der Polizei kontrolliert wurde und seine Sachen sogar von den Beamten durchsucht worden sind – obwohl er gar nichts mit dem Großereignis in seinem Viertel zu tun hatte.

