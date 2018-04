Zwei Vogelkirschen für den Luisenring

Anzeige

Zwei Vogelkirschen zieren als Fotomontage schon mal den Kopf der Einladung: Zum diesjährigen Tag des Baumes spendet der Bürgerverein Innenstadt West (BIW) zusammen mit der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW) zwei Bäume, die künftig den Luisenring verschönern sollen. Mitglieder und Freunde des BIW sind am Samstag, 21. April, 11 Uhr, zum Pflanzen mit Bürgermeisterin Felicitas Kubala eingeladen. Treffpunkt ist die Dankbar in G 7, 22, wo zunächst Grußworte gesprochen werden. Über Sinn und Zweck der Aktion berichtet Stadtrat Gerhard Fontagnier, stellvertretender Sitzungsleiter des Bezirksbeirates Innenstadt/Jungbusch und Mitglied des BIW Verkehrsberuhigung Luisenring/Innenstadt, Aktion „Grüne Luise“. Danach geht es zum Pflanzort auf dem Luisenring (Höhe Seilerstraße/Gartenstraße). Den Abschluss bildet ein Empfang in der Dankbar – organisiert und finanziert BIW. Der Tag des Baumes ist dieses Jahr am 25. April. Er wird jedes Jahr im April mit Feierstunden begangen und soll die Bedeutung des Waldes im Bewusstsein halten. Der Tag des Baumes wurde am 27. November 1951 von den Vereinten Nationen beschlossen und ein Jahr später erstmals in Deutschland begangen. aph (Bild: Harold Vits)