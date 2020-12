Zwiebel als Bild für Schichten des Seins

Eine Ausstellungseröffnung trotz Corona-Beschränkungen? Das entbehrt nicht einer gewissen Tragik, zumal nur wenige Besucher in den Genuss der Installation und Performance von Lore & Bernd (Jutta Grell und Hubi M) kommen können. Das Corona-Virus hat Deutschland und die Welt fest im Griff. Menschlich-zwischenmenschlich, gesellschaftlich, global. Wohin kippt es?

„Kipppunkte“ thematisieren Jutta Grell und Hubi M in ihrer aktuellen Installation und Performance im Mannheimer RAUM S4, 17. Die Zwiebel als Bild für Seinsschichten steht im Mittelpunkt ihrer grotesk-skurrilen Performance, mit der die beiden Mannheimer Künstler ihre Ausstellung eröffneten.

Musik von Kurt Weill

Acht rote und braune Schuhpaare mit den Modell-Namen „Lore“ und „Bernd“ stehen unter den Stühlen um einen Tisch, an dem die beiden Künstler Platz nehmen. Sie schälen Zwiebeln und füllen mit den Zwiebelringen Strümpfe, mit denen sie in die Schuhe schlüpfen, um beim Gang durch die Ausstellung ihren Emotionen freien Lauf lassen. Dazu erklingt Speak Low, ein Musicalsong von Kurt Weill.

Jutta Grell und Hubi M studierten in den 80er Jahren in der Klasse für Malerei und Grafik bei Horst Antes an der Kunstakademie Karlsruhe. Seither verbindet sie die Kunst, das Leben, die Liebe und der verwirrende Zugang zu Seinsschichten, zu den Schwingungen zwischen Menschen, zu dem Vielen und Vielschichtigen, das sie fühlen und erleben. Dieser Zugang führt sie beide mal mehr, mal weniger in die Irre und, periodisch wiederkehrend, immer wieder an Kipppunkte und schließlich zu künstlerisch-autonomen Formen und Umsetzungen.

Jutta Grell 1967 im Oberschwäbischen geboren, begreift in ihrer Arbeit den Körper als Material. Bei der Auseinandersetzung mit Körpern so bekannter Sportler, wie Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo, oder von Tänzern bearbeitet sie in vielschichtigen farbigen Übermalungen ornamental aufgefasster Figurationen auf Leinwand das Thema Körper immer wieder aufs Neue.

Hubi M, 1964 in Göttingen geboren, wuchs im elterlichen Dorf-Gasthaus mit Fleischerei in der Nähe von Duderstadt/ Eichsfeld auf in der katholischen Diaspora. Seine großformatigen „Beichtstuhlbilder“ leben von der Kraft der Farbe und des Pinselduktus. Seit einigen Jahren drückt sich Hubi M auch mittels iPad-Zeichnungen aus, die er neuerdings in Malerei überträgt. Im Eingangsbereich der Ausstellung steht die Tür der Räucherkammer aus der ehemaligen Fleischerei seiner Eltern. Ihr herabbröckelnder Ruß symbolisiert den Holocaust. Dazu das Rauschen des Atlantiks von Jutta Grells Video-Installation. Ein Kipppunkt in zweifacher Hinsicht für Jutta Grell und Hubi M im Gedenken des Reichstagspogroms und des Mauerfalls ist der 9. November, den Jutta Grell in Berlin und Hubi M im grenznahen Wohnort seiner Eltern erlebte. Ihre Gedanken und Emotionen haben sie auf der Wand um ein Fenster aufgeschrieben, hinter dem schwarz/weiß Fotos, die Jutta Grell beim Mauerfall aufgenommen hat, über einen Bildschirm flimmern. Davor steht ein Koffer mit keimenden Zwiebeln – Zeichen ihrer heilenden Kraft. Zentrales Kunstwerk und einziges Gemeinschaftswerk der beiden Künstler ist ebenfalls eine Zwiebel, gemalt als phrenologischer Kopf mit Graphitstiften auf Packpapier.

Bis Ende Dezember zu sehen

„Zum Glück haben wir die Möglichkeit, die mit viel Mühe und wunderbarer Unterstützung von Yvonne Vogel (PORT 25/ Raum für Gegenwartskunst Mannheim) aufgebaute Ausstellung nun dank Naumer Architekten bis Ende Dezember zu zeigen“, freuen sich die Künstler.

