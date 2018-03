„Der Traktor wird intelligenter“

Anzeige

Mannheim.Die Zeitverschiebung macht’s möglich. Nicht in Moline (US-Bundesstaat Illinois), sondern in Mannheim startet der weltweit größte Landmaschinenhersteller John Deere die 100-Jahr-Feier seines legendären „Waterloo Boy“-Traktors. In der Quadratestadt liegt der Hauptstandort in Europa. „Die Kollegen in den USA schlafen noch“, sagt Markwart von Pentz, Chef der Landmaschinensparte und der Traktorendivision bei John Deere. Und er verweist darauf, dass die früheren Lenker des Unternehmens beinahe die Marktchancen für einen Traktor verschlafen hätten. „Die Entscheidung, in dieses Geschäft einzusteigen, war damals höchst umstritten“, erzählt er mit einem Augenzwinkern.

Natürlich will John Deere auch die Zukunft nicht verschlafen. Gegenwärtig erlebt der Agrarsektor einen Innovationsschub, der mit dem in der Industrie vergleichbar ist. In Anlehnung daran spricht die Branche bereits von der „Landwirtschaft 4.0“. Die Digitalisierung verändert das Profil der Zugmaschine, die in diesem Wirtschaftszweig eine Schlüsselrolle einnimmt. „Auch der Traktor geht inzwischen online. Und er wird intelligenter“, sagt Bernhard Haas, der weltweit verantwortlich für die Traktorensparte ist.

Autonomes Fahren ein Ziel

Hinter dem Motto „100 Jahre Tradition und Innovation“ verbirgt sich keine Leerformel. Feiern ist zwar schön, wer dies aber zu lange macht, kann schnell einen Kater bekommen. John Deere verfolgt eine Doppelstrategie. „Die konventionellen Fahrzeuge werden die nächsten 15 Jahre auf dem Markt bleiben“, erwartet Haas. Diese Perspektive verschafft der Branche einen gewissen Zeitgewinn, der aber nicht mit Nichtstun verwechselt werden darf.