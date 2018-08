John Deere hält Produktion stabil

Mannheim.Beim US-Landmaschinenbauer John Deere laufen die Geschäfte auf den wichtigsten Märkten Nordamerika und Europa rund – das sorgt am Standort Mannheim für eine stabile Entwicklung. Das Werk in der Quadratestadt wird im laufenden Geschäftsjahr voraussichtlich ebensoviele Traktoren bauen wie im Vorjahr, als 27 000 Stück das Werk verließen. „Wir spüren eine instabile Investitionsbereitschaft, die auch eine Folge der Trockenheit in Teilen Europas ist“, sagte ein Unternehmenssprecher mit Blick auf die Produktionszahlen.

US-Steuerreform wirkt sich aus

Im Vorjahr rollten ebenfalls rund 27 000 Traktoren vom Band, 2016 waren es noch etwa 26 000. Besonders die Nachfrage nach den neuen „Flagschiffmodellen“ – zwei leichten, aber PS-starken Traktoren – laste die Produktion in Mannheim aus. Da die seit zwei Jahren erhältlichen Traktoren umfangreich ausgestattet sind, ist der Montageaufwand und damit der Arbeitseinsatz hoch.

Mit aktuell rund 3370 Beschäftigten hat sich die Mitarbeiterzahl bei John Deere in Mannheim im Vergleich zum Vorjahr leicht erhöht. Gleichzeitig ist der Anteil von Leiharbeitnehmern an der Belegschaft nach den Worten des Sprechers in den vergangenen zwölf Monaten von 7,8 auf fünf Prozent gesunken.

Die Montage der neuen Modelle dürfte dem Standort Mannheim innerhalb des John-Deere-Konzerns auch deshalb zugute kommen, weil Hersteller ähnlich wie in der Automobilindustrie mit teureren, gut ausgestatteten Modellen auch besser verdienen. Wie sich die derzeitige Dürre und mögliche Ernteausfälle auf John Deere auswirken, lässt sich nach den Worten des Sprechers noch nicht absehen. Generell lassen schlechtere Ernten die Getreidepreise steigen, dann haben die Landwirte mehr Geld für Investitionen – etwa in neue Traktoren – zur Verfügung. Zu große Ernteeinbußen wiederum können den finanziellen Spielraum der Betriebe einengen.

Das US-Unternehmen hat in den ersten drei Monaten des laufenden Geschäftsjahres seinen Gesamtumsatz spürbar um 32 Prozent auf 10,31 Milliarden Dollar steigern können. Die Maschinensparte alleine verzeichnete einen ähnlichen Zuwachs. Die Landmaschinenverkäufe in Nordamerika und Europa stiegen laut einer Mitteilung kräftig an, das Baumaschinengeschäft entwickele sich weiterhin positiv.

Hier sei ein „deutlicher Einfluss“ der Straßenbaumaschinen-Sparte mit der deutschen Wirtgen Group zu spüren. Zu dem im vergangenen Jahr von John Deere übernommenen Spezialisten gehört auch das in Mannheim gegründete Traditionsunternehmen Vögele.

Der Gewinn bei John Deere konnte mit der Umsatzentwicklung im dritten Quartal Schritt halten. Der Überschuss profitierte von einer geringeren Steuerlast, unterm Strich verdiente der Konzern 910,3 Millionen Dollar nach 641,8 Millionen im Vorjahreszeitraum. Nach neun Monaten steht John Deere beim Gewinn dagegen schlechter da: Rückstellungen für Ertragssteuern sorgten dafür, dass sich das Plus auf 1,59 Milliarden Dollar belief (Vorjahreszeitraum: 1,65 Milliarden).

