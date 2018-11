John Deere schafft Jobs

Mannheim.Der amerikanische Landmaschinenbauer John Deere rechnet in naher Zukunft mit einer deutlich besseren Auslastung seines Produktionsstandort in Mannheim. Man gehe davon aus, die Fertigung von Traktoren im gerade begonnenen Geschäftsjahr 2018/19 von gut 27 000 auf 28 500 steigern zu können, sagte Markwart von Pentz, Europachef von John Deere mit Sitz in Mannheim, am Mittwoch zum "MM". Dass die

...