Auftakt abgesagt

Mannheim.Auf ihren Saisonstart in der U-20-DNL Division I müssen die Jungadler Mannheim weiter warten. Zwar beginnt die Liga am Wochenende coronabedingt mit dreiwöchiger Verspätung mit ihrem Spielbetrieb 2020/2021, doch die beiden Partien der Jungadler Mannheim gegen die Kölner Junghaie am Samstag (in Mannheim) und am Sonntag (in Köln) wurden am Mittwoch von der DEB-Ligenleitung abgesagt.

„Köln hat den DEB am Mittwoch darüber informiert, dass sie wegen Corona-Fällen in der Mannschaft nicht zu den Spielen antreten werden“, berichtet Jungadler-Vorstand Claudio Preto. „Die Entscheidung der Kölner, die Gesundheit in den Vordergrund zu stellen, nötigt mir Respekt ab“, sagt Preto, der darauf verwies, dass den Junghaien eventuell sogar eine Wertung beider Spiele gedroht hätte, sofern nicht die gesamte Mannschaft unter Quarantäne gestellt wurde. Dies scheint allerdings der Fall zu sein. Demnach sollen beide Partien zwischen den Jungadlern und den Junghaien neu angesetzt und zu einem späteren Termin nachgeholt werden.

Auch die beiden Heimspiele der Kölner Junghaie am 3. und 4. Oktober gegen Augsburg wurden bereits am Mittwoch abgesagt „Mit solchen Dingen werden wir es jetzt wahrscheinlich häufiger zu tun bekommen“, erwartet Preto weitere Beeinträchtigungen des künftigen Saisonverlaufs.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 24.09.2020