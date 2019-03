Duell der Giganten im Play-off-Finale

Köln/Mannheim.Die Mission Titelverteidigung geht in die letzte Runde: Heute um 19 Uhr (live auf sporttotal.tv) beginnt in der Kölnarena 2 die Play-off-Finalserie um die deutsche Eishockey-Nachwuchsmeisterschaft. Mit den Kölner Junghaien und den Jungadlern Mannheim treffen die Teams aufeinander, die schon die Hauptrunde in der U 20 DNL Division I beherrschten.

Köln hat heute Heimrecht, während die Jungadler im zweiten Spiel der Serie „Best of Three“ am Samstag (16.45 Uhr, live auf sportdeutschland.tv) und einer möglichen dritten Partie am Sonntag (11 Uhr, live auf sportdeutschland.tv) Heimrecht in der Nebenhalle Süd der SAP Arena genießen. Auf der Geschäftsstelle (Helmertstraße 4 in Mannheim) sind ab sofort Heimspielkarten zum Preis von fünf Euro erhältlich. and

