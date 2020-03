Generalprobe für die Play-offs

Mannheim.Am Wochenende endet für die Jungadler Mannheim die Vorrunde in der U 20 DNL Division I mit Heimspielen gegen die Eisbären Juniors Berlin (Samstag 16.45 Uhr und Sonntag 11 Uhr, Nebenhalle Süd der SAP Arena). Dass der Mannheimer Eishockeynachwuchs die Hauptrunde auf Platz zwei hinter dem Tabellenführer Kölner Junghaie abschließt und damit direkt fürs Play-off-Halbfinale im Modus „Best of Three“ (17. März auswärts, 21. März zuhause, 22. März zuhause/falls nötig) qualifiziert ist, steht bereits fest.

Die Berliner kämpfen dagegen im Fernduell mit dem Augsburger EV noch um den Einzug in die 1. Play-off-Runde im Modus „Best of Three“ (10. März, 14. März, 15. März), in der die Teams auf den Plätzen drei bis sechs die zwei weiteren Halbfinal-Teilnehmer ermitteln. „Bei den beiden Heimsiegen gegen Regensburg sind wir zunächst nicht so gut ins erste Drittel gekommen“, sieht Jungadler-Cheftrainer Frank Fischöder in diesem Bereich bei seinem Team Verbesserungspotenzial. and

© Mannheimer Morgen, Samstag, 07.03.2020