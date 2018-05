Große Ehre für Jungadler

Anzeige

Hochkarätige Gegner

In der Vorrundengruppe C treffen die Jungadler am Samstag auf Klaipeda aus Litauen und die Leysin Sport Academy aus der Schweiz. Die beiden ersten Teams jeder Gruppe ziehen ins Viertelfinale am Sonntag ein. Die Halbfinalspiele finden am Montag statt, das Spiel um Platz drei und das große Finale am Dienstag.

Insgesamt werden 17 Nachwuchsspieler aus Mannheim heute den Flieger nach Moskau besteigen. Von dort geht es mit dem Bus rund 150 Kilometer nach Nowomoskowsk. Den Rückreisetag am Mittwoch nutzt die U 12 der Jungadler zu einem Moskau-Besuch. and

