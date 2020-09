Jungadler erwarten Zweikampf mit Köln

Mannheim.Die Geduld der Jungadler ist auf eine harte Probe gestellt worden. Mit dreiwöchiger Verspätung startete die U 20 DNL Division I am Samstag zwar in die Saison 2020/21. Der Mannheimer Eishockey-Nachwuchs, der eigentlich zum Auftakt in zwei Duellen auf die Junghaie getroffen wäre, musste wegen zwei Coronafällen bei den Kölnern aber weiter auf das erste Spiel warten.

„Eine gewisse Unsicherheit ist immer dabei“, sagt Sven Valenti. Der Jungadler-Trainer, der im Sommer den U-20-Trainerposten von Frank Fischöder (zum DEL-Club Nürnberg Ice Tigers) übernommen hat, weiß um die besondere Situation. Nachdem die Saison ursprünglich schon am 5. September hätte starten sollen, soll es nun mit den Begegnungen beim Liganeuling ERC Ingolstadt (Samstag, 20 Uhr und Sonntag, 11.15 Uhr) endlich losgehen.

Die Ingolstädter durften wie der ESV Kaufbeuren als beste Teams der U 20 Division II in der wegen Corona vorzeitig beendeten Spielzeit 2019/20 aufsteigen, womit die Liga nun zehn statt acht Teams umfasst. „Unsere Mannschaft hat das Ziel zu gewinnen, wir haben ein gutes Team beisammen. Trotzdem müssen einige Dinge passen, wenn wir an den Junghaien vorbeikommen wollen. Köln hat eine sehr gute Mannschaft, die reifer ist als unsere“, betont Valenti. Er weiß, dass man in Mannheim schon seit Jahren darauf setzt, sehr junge Spieler über den Nachwuchs rasch an das Niveau im Profieishockey heranzuführen.

Mit Leon Draisaitl ist in diesen Tagen ein Name in aller Munde, der in Schülerbundesligatagen den Weg von Köln nach Mannheim gegangen ist und dort mit Dominik Kahun und Frederik Tiffels bereits früh im DNL-Team der Jungadler auflief. „Dass der gerade zum wertvollsten Spieler der NHL gewählte Leon Draisaitl auch hier war, motiviert natürlich unsere Spieler“, versichert Valenti.

Umbruch gehört dazu

Der Coach muss den üblichen Umbruch hinbekommen. So haben Torhüter Arno Tiefensee und Stürmer Florian Elias den Sprung in den DEL-Kader der Adler geschafft. Philipp Preto, Dennis Majewski und Jan-Luca Schumacher kamen beim Mannheimer Kooperationspartner Heilbronner Falken in der DEL2 unter. Auch Torhüter Jonas Gähr (Löwen Frankfurt), Paul Kranz (Kassel Huskies) und Tim Detig (Lausitzer Füchse) wechselten in die DEL2. Für Laurenz-Ebi Schmidt ging es in die Schweiz zur U 20 des HC Lugano.

Mit Torhüter Luca Ganz, Malte Krenzlin, Lukas Bender, Julian Schams, Ryan Bettahar, Luigi Calce, Maximilian Heim, Philip Hecht, Tim Gorgenländer und Moritz Elias kommen zehn Spieler aus der U 17. Neu sind der slowakische Torwart Patrik Andrisik (Schwenninger U 17) und der Deutsch-Russe Konstantin Melnikow (U 17/Ingolstadt).

