Jungadler feiern Schützenfeste

Mannheim.Einmal ist es sogar zweistellig geworden: In der U 20 DNL Division I hat sich der Titelverteidiger Jungadler Mannheim im Heimspieldoppelpack gegen den Aufsteiger Krefelder EV keine Blöße gegeben. Am Sonntag sorgten Simon Thiel und Florian Elias (je drei Tore), Paul Kranz, John Broda, Jan-Luca Schumacher, Philipp Preto und Tim Detig (je ein Treffer) für einen 11:1 (4:0, 6:0, 1:1)-Kantersieg. Bereits am Samstag hatten die Jungadler die Krefelder klar mit 9:1 (1:0, 5:0, 3:1) bezwungen. Dabei trugen sich John Broda (drei Tore), Denis Majewski (zwei Tore), Tim Detig, Jan-Luca Schumacher, Moritz Raab und Florian Elias (je ein Treffer) in die Torschützenliste ein. and

© Mannheimer Morgen, Montag, 23.09.2019