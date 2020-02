Jungadler gegen Jung-Eisbären

Mannheim.Nach einem spielfreien Wochenende stehen für die Jungadler Mannheim in der U 20 DNL Division I noch vier Hauptrundenpartien auf dem Programm, die der Titelverteidiger alle zuhause bestreitet. Für den Mannheimer Eishockeynachwuchs, der vor zwei Wochen schon wieder auf den von einer Knieverletzung genesenen Stürmer Florian Elias zurückgreifen konnte, heißt es vor Beginn der Play-offs noch einmal Fahrt aufnehmen.

Ähnliches gilt für den Gegner Jung-Eisbären Regensburg, der am Samstag (16.45 Uhr) und Sonntag (11 Uhr) in der Nebenhalle Süd der SAP Arena gastiert. Während die Jungadler schon für die Halbfinalserie qualifiziert sind, haben die Oberpfälzer die Teilnahme an der ersten Play-off-Runde fast sicher. and

