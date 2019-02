Jungadler haben mit Berlin leichtes Spiel

Berlin.Die Fahrt nach Berlin hat sich für die Jungadler Mannheim gelohnt. Der Tabellenführer der U 20 DNL Division I fuhr zwei klare Siege bei den Eisbären Juniors Berlin ein. So musste sich die Berliner gestern im heimischen Wellblechpalast dem Titelverteidiger aus Mannheim mit 1:8 (0:2, 0:5, 1:1) auch in der Höhe verdient geschlagen geben.

Erst in der 57. Minute gelang dem Vizemeister mit dem 1:8 Ergebniskosmetik. Zu diesem Zeitpunkt hatten für die dominanten Jungadler bereits Jan Nijenhuis, John Magnus Broda, Sebastian Hon (2), Denis Majewski, Valentino Klos und Florian Elias (2) getroffen. Am Samstag verloren die Berliner mit 2:7 (1:1, 1:4, 0:2). Florian Elias (2), Tobias Möller, Denis Majewski, John Magnus Broda, Jan Nijenhuis und Simon Thiel netzten für die Jungadler ein. and

© Mannheimer Morgen, Montag, 18.02.2019