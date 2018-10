Jungadler halten sich Köln vom Leib

Köln.Im Gipfeltreffen der U 20 Division I haben die Jungadler Mannheim beim Tabellenzweiten Kölner Junghaie einen 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)-Sieg gefeiert. Mit dem 14. Erfolg in der 14. Saisonbegegnung bauten sie ihre Spitzenposition aus. Das Topspiel in der Kölnarena 2 war von Strafen geprägt, insgesamt wurden 111 Strafminuten verhängt. 83 davon kassierte jedoch der Kölner Eishockey-Nachwuchs, der gleich zwei Spieldauerdisziplinarstrafen erhielt.

Jan-Luca Schmumacher brachte die Mannheimer mit 1:0 (9.) in Führung. John Broda legte in Überzahl das 2:0 (25.) nach. Im Schlussdrittel verkürzte Niklas Heyer für den KEC auf 1:2 (46.), aber Tim Sützle (58.) stellte mit dem 3:1 (58.) den alten Abstand wieder her. Bereits am kommenden Wochenende stehen sich beide Teams erneut in Köln gegenüber, dann wird allerdings zweimal gegeneinander gespielt. and

