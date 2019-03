Jungadler holen achten Titel in Folge

Mannheim.1100 Zuschauer in der Nebenhalle Süd der SAP Arena waren am Samstag Zeugen, wie die Jungadler Mannheim den achten deutschen Meistertitel in Folge und den sechzehnten Titel insgesamt bejubelt haben. In Spiel zwei der Play-off-Finalserie der U 20 DNL Divison I besiegten die Jungadler die Kölner Junghaie mit 6:2 (1:0, 1:2, 4:0) und entschieden damit nach dem 3:2-Erfolg vom Mittwochabend in Köln

...