Jungadler holen maximale Ausbeute

Landshut.Die Auswärtsfahrt zum EV Landshut hat sich für die Jungadler Mannheim in der U 20 DNL Division I mit sechs Punkten aus zwei Spielen gelohnt. Am Sonntag gab es im Eisstadion am Gutenbergweg einen 5:2 (2:1, 1:1, 2:0)-Sieg. Laurenz Ebi (3.), Florian Elias (6./47.) Oleg Tschwanow (24.) und Lukas Ribarik (57.) trafen dabei für die Jungadler, die durch diesen Erfolg Platz zwei in der Tabelle festigten.

Am Samstag hatte der Mannheimer Eishockey-Nachwuchs Torhüter Arno Tiefensee beim 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)-Sieg den vierten „Shutout“ der Saison beschert. In der achten Minute traf Florian Elias per Penalty zur 1:0-Führung für die Jungadler. Noch im ersten Drittel legte Lukas Ribarik das 2:0 (18.) nach. Der letzte Treffer der Partie war Elias vorbehalten, der zum 3:0 (60.) in den verwaisten EVL-Kasten einnetzte. and

© Mannheimer Morgen, Montag, 25.11.2019