Jungadler im Finale

Mannheim.Mit einem deutlichen 8:1 (2:1, 2.0, 4:0)-Heimsieg über die Eisbären Juniors Berlin haben die Jungadler Mannheim gestern vor 517 Zuschauern die Play-off-Halbfinalserie im Modus „Best of Three“ mit 2:1-Siegen für sich entschieden. In der Finalserie, die im gleichen Modus gespielt wird, trifft der Hauptrundensieger aus Mannheim nun ab Mittwoch auf den Zweiten, die Kölner Junghaie. Die Junghaie entschieden ihre Play-off-Halbfinalserie gegen Landshut mit 5:4 nach Verlängerung und mit 3:2 für sich.

In die Verlängerung mussten am Samstag auch die Jungadler, die in der Schlussphase mit Treffern in der 57. und 58. Minute noch einen 0:2-Rückstand gegen die Berliner ausglichen. Florian Elias traf in der Verlängerung zum 3:2 (64.). Nach dem Kraftakt am Samstag sicherte sich der Titelverteidiger gestern souverän das Finalticket. Zwar brachte Nino Kinder Berlin mit 1:0 in Führung (7.), doch Tim Stützle und Jan Nijenhuis (je zwei), sowie Jan-Luca Schumacher, Valentino Klos, Sebastian Hon und Louis Brune (je 1) ließen die Jungadler jubeln.

© Mannheimer Morgen, Montag, 18.03.2019