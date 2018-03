Jungadler im Finale gegen Berlin

Anzeige

Mannheim.Die Jungadler Mannheim haben das DNL-Finale erreicht. Der Titelverteidiger gewann nach dem 5:1-Auftaktsieg bei der Düsseldorfer EG auch sein Heimspiel deutlich mit 7:3 (3:1, 3:1, 1:1) und entschied damit die „Best of three“-Halbfinalserie gegen den Eishockey-Nachwuchs aus dem Rheinland mit 2:0-Siegen für sich.

Im Finale treffen die Mannheimer nun auf Berlin und müssen am Mittwoch zunächst auswärts ran. Spiel zwei der Finalserie und eine mögliche dritte Partie werden am Samstag und Sonntag in Mannheim ausgetragen.

„In dieser Mannschaft hat noch keiner Play-offs gespielt, das hat man gemerkt. Heute ging es darum, das Finale zu erreichen – und das haben wir geschafft“, sagte Cheftrainer Frank Fischöder.