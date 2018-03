Jungadler im Verletzungspech

Anzeige

Mannheim.Bereits am Mittwoch siegten die Jungadler Mannheim in der DNL trotz Personalsorgen bei der Düsseldorfer EG mit 5:2 (2:0, 1:1, 2:1). Zu dem sich langsam erholenden Jungadler-Kapitän Valentino Klos (Mittelfußbruch) hat sich nun nämlich auch noch Tim Fleischer mit einem Kahnbeinbruch an der Hand gesellt. „Letztlich haben uns krankheitsbedingt acht Spieler gefehlt. Wie die Mannschaft dennoch souverän gewonnen hat – das war schon sehr gut“, ist Jungadler-Headcoach Frank Fischöder gespannt, wen er am Samstag (16.45 Uhr) und am Sonntag (11 Uhr) in den beiden letzten Hauptrundenheimspielen gegen den Augsburger EV aufbieten kann.