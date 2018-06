Jungadler in neuer Liga

Anzeige

Mannheim.Der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) stellt die Ligenstruktur im Nachwuchsbereich neu auf. Die Deutsche Nachwuchs Liga (DNL) wird demnach keine U-19-Liga mehr sein, sondern eine U-20-Liga, was sich auch im neuen Namen DNL U 20 niederschlägt.

Statt der bisherigen DNL I, die sich nach den Vorrundengruppen in der Hauptrunde in die Gruppen Rot und Blau unterteilte, sowie der DNL II als Unterbau besteht die DNL U 20 künftig aus drei Divisionen, zwischen denen es Auf- und Abstieg gibt. In der DNL U 20 Division I findet sich dabei der amtierende deutsche Nachwuchsmeister Jungadler Mannheim wieder.

In der U 20 Division I, deren Saison am 8. September beginnt, spielen neben den Blau-Weiß-Roten die Eisbären Juniors Berlin, die Kölner Junghaie, die Düsseldorfer EG, der EC Bad Tölz, der Augsburger EV, der EV Landshut und der EV Regensburg. Die ersten sechs Teams erreichen die Play-offs, wobei die besten Mannschaften der Hauptrunde direkt ins Halbfinale einziehen. Die Hauptrunde wird als 2,5 fach-Runde (35 Partien) ausgetragen. Alle Play-off-Serien werden im Modus „best of three“gespielt. Die Teams auf den Plätzen sieben und acht spielen gegen die ersten beiden Teams der Division II um den Klassenerhalt.