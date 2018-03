Jungadler jetzt gegen Düsseldorf

Anzeige

Berlin.In den beiden letzten DNL-Hauptrundenspielen haben sich die Jungadler Mannheim mit zwei Auswärtssiegen (3:2 und 3:0) bei den Eisbären Juniors Berlin schadlos gehalten und treffen als Hauptrundenmeister nun in der „best of three“-Halbfinalserie auf die Düsseldorfer EG. Das erste Spiel wird am Mittwochabend in Düsseldorf ausgetragen, am Wochenende geht es dann in Mannheim zur Sache.

Bei den Eisbären Juniors Berlin besorgte Yannik Valenti am Samstag den Siegtreffer (56.), nachdem die Berliner auf 2:2 ausgeglichen hatten. Gestern blieb Jungadler-Torwart Henrik Huwer dann ohne Gegentor. Mike Fischer (26. und 43.) und Florian Elias (30.) trafen für die Blau-Weiß-Roten ein. and