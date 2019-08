Jungadler mit Heimvorteil

Mannheim.Bereits am Montag beginnt in den Nebenhallen der SAP Arena der DEL Junior Cup (19. bis 24. August). Im Moment bestreitet die neu formierte U 20 der Jungadler ein erstes Vorbereitungsturnier in Karlsbad (Tschechien). Dabei unterlagen die Blau-Weiß-Roten dem Ausrichter HC Energie Karlovy Vary zum Auftakt am Donnerstag knapp mit 5:6.

„Wir haben uns schon in den letzten Jahren in Karlsbad vorbereitet und freuen uns nächste Woche dann sehr auf unser Heimturnier. Es sind schließlich wieder Top-Nachwuchsmannschaften am Start, wobei der EHC Kloten erstmals am DEL Junior Cup teilnimmt“, ist Jungadler-Headcoach Frank Fischöder auf den Auftritt der Schweizer gespannt, auf die die Jungadler bereits am Montag (19.30 Uhr, Südhalle) treffen. Zweiter Gegner der Jungadler in der Gruppe Goc wird am Mittwoch (16 Uhr, Nordhalle) Titelverteidiger Frölunda Indians Göteborg (Schweden) sein.

Das Eröffnungsspiel bestreiten am Montag (16 Uhr, Südhalle) der IFK Helsinki (Finnland) und das St. Andrew´s College aus Aurora (Kanada). Neben diesen Teams gehört auch Sparta Prag (Tschechien) der Gruppe Hecht an. Bis auf die beiden Mittwochsspiele werden alle Partien als Livestream auf www.sportdeutschland.tv gezeigt.

