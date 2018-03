Jungadler mit Mammutprogramm

Anzeige

Mannheim.Schon am Mittwoch (19.30 Uhr) steht für die Jungadler die Partie bei der Düsseldorfer EG an. Obwohl der DNL-Spielbetrieb am Wochenende ruhte, gab es für die Mannheimer Eishockey-Talente kein Durchschnaufen. Die von Frank Fischöder trainierte U 18 gewann das Vier-Nationen-Turnier in der Slowakei ungeschlagen. Mit Yannik Valenti, Louis Brune, Sebastian Hon, Tim Stützle, Moritz Seider und Philipp Mass waren sechs Jungadler am Erfolg beteiligt. Mit der U 19 belegte Mike Fischer beim Fünf-Nationen-Turnier in Tschechien den letzten Platz. Der U 17 erging es nicht besser. Das Team mit Jonas Gähr, Laurenz Ebi-Schmidt, Moritz Raab, Jan Nijenhuis und Jan-Luca Schumacher wurde beim Vier-Nationen-Turnier in Füssen Letzter.