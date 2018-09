Jungadler mit zwei Heimspielen

Mannheim.Nach den beiden Siegen gegen die Düsseldorfer EG (8:1 und 4:2) haben die Jungadler Mannheim auch am zweiten Spielwochenende in der neuen Saison der U 20 DNL Division I ein Heimspieldoppelpack in der Nebenhalle Süd der SAP Arena. Zu Gast ist heute um 16.45 Uhr und am Sonntag um 11 Uhr jeweils der EV Regensburg. Die Gäste aus der Oberpfalz sind mit zwei Erfolgen gegen Augsburg (6:3 und 5:1) in die neue Runde gestartet.

Beim 8:1 gegen Düsseldorf konnten die Jungadler auf Valentino Klos zurückgreifen. Der Kapitän war am vergangenen Sonntag schon wieder zum Testspiel des Adler-Kooperationspartners Heilbronner Falken (DEL 2) zurückgekehrt und ebenso wie Jungadler-Kollege Tobias Möller am 5:2-Sieg gegen Bad Nauheim beteiligt. and

