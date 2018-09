Jungadler setzen sich an Tabellenspitze fest

Mannheim.Die Jungadler haben ihre weiße Weste in der Deutschen Nachwuchs Liga (DNL) verteidigt. Der Mannheimer Eishockey-Nachwuchs feierte am Wochenende zwei Siege gegen den EV Regensburg. Einem 4:2 (1:1, 2:1, 1:0) ließ die Mannschaft von Trainer Frank Fischöder ein knappes 6:5 (3:1, 2:1, 1:3) folgen. Die Tore für die Blau-Weiß-Roten erzielten Sebastian Hon (3), Florian Elias (2/unser Bild), John Magnus Broda (2), Valentino Klos, Denis Majewski und Pierre-Christof Ascherl. An der Tabellenspitze thronen der EV Landshut und die Jungadler mit der Maximalausbeute von zwölf Punkten aus vier Spielen. cr

